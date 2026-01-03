Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro

A venezuelai államfő ellen többek között

kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvés, kokaincsempészet, fegyverek birtoklása, valamint az Egyesült Államok ellen tervezett felhasználásuk miatti összeesküvés

szerepel a vádpontok között. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen a bíróságon.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X közösségi oldalon azt írta, hogy Maduro és felesége "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes haragjával szembesülnek, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt".

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért – mint fogalmazott – bátran követelte a felelősségre vonást az amerikai nép nevében, valamint a hadseregnek, amely szerinte sikeresen végrehajtotta a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló akciót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images