  • Megjelenítés
Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro
Globál

Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro

Portfolio
Vádat emeltek Nicolas Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen a New York-i Déli Kerületi Bíróságon kábítószer-terrorizmussal és kokaincsempészettel összefüggésben - tudósított a Sky News.

A venezuelai államfő ellen többek között

kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvés, kokaincsempészet, fegyverek birtoklása, valamint az Egyesült Államok ellen tervezett felhasználásuk miatti összeesküvés

szerepel a vádpontok között. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen a bíróságon.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X közösségi oldalon azt írta, hogy Maduro és felesége "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes haragjával szembesülnek, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt".

Még több Globál

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak

Titokzatos harckocsit gyártanak az oroszok: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb fejlesztésről

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért – mint fogalmazott – bátran követelte a felelősségre vonást az amerikai nép nevében, valamint a hadseregnek, amely szerinte sikeresen végrehajtotta a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló akciót.

Kapcsolódó cikkünk

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Ki lesz Venezuela következő vezetője? Itt vannak a lehetséges forgatókönyvek

Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility