Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro

A venezuelai államfő ellen többek között
kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvés, kokaincsempészet, fegyverek birtoklása, valamint az Egyesült Államok ellen tervezett felhasználásuk miatti összeesküvés
szerepel a vádpontok között. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen a bíróságon.
Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X közösségi oldalon azt írta, hogy Maduro és felesége "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes haragjával szembesülnek, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt".
Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért – mint fogalmazott – bátran követelte a felelősségre vonást az amerikai nép nevében, valamint a hadseregnek, amely szerinte sikeresen végrehajtotta a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló akciót.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
