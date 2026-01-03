  • Megjelenítés
Kimondta Amerika ősellensége: el fogják fojtani a zavargásokat
MTI
Teherán "nem enged az ellenségnek" - jelentette ki Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az iráni televízióban szombaton sugárzott beszédében, amelyben kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte.

Ali Hamenei ajatollah szombaton vetített televíziós beszédben kijelentette:

az iszlám köztársaság "nem enged az ellenségnek". A vallási vezető hangsúlyozta, hogy "a zavargó csoportokat (...) a helyükre kell tenni".

Hamenei a pénzromlás miatt tiltakozó kereskedőkről szólva elismerte, hogy a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mivel ilyen körülmények között nehezen tudnak üzletelni. Hozzátette ugyanakkor, hogy míg a tüntetőkkel hajlandók párbeszédet folytatni, a "zavargókkal" szerinte értelmetlen tárgyalni.

Jogvédő csoportok szerint vasárnap óta több mint tíz ember vesztette életét Irán különböző részein, és több tucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe. A Hengav kurd szervezet péntek esti jelentése szerint az őrizetbe vettek száma elérte a 133-at, ami 77-tel több az előző napinál.

A hatóságok közlése szerint a gazdasági helyzet miatt utcára vonulók követeléseit tárgyalásokkal igyekeznek kezelni, ugyanakkor több helyszínen - főként nyugati tartományokban - könnygázt vetettek be erőszakos utcai összecsapások során.. A hatóságok két halálesetről közöltek részleteket: közlésük szerint a biztonsági erők két tagja is életét vesztette, és több mint tizenkét ember megsebesült az összecsapásokban.

Jogvédő csoportok és aktivisták a közösségi médiában a biztonsági erők erőszakos fellépéséről számoltak be, miközben az állami média rongálásokról és "beépült elemek" akcióiról tudósított. Az állami televízió szerint több embert őrizetbe vettek, akiket Molotov-koktélok és házi készítésű fegyverek előállításával vádolnak.

Legutóbb 2022 végén törtek ki országos tüntetések az országban a rendőri őrizetben meghalt kurd nő, Mahszá Amini halála után.

