Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

A formáció hivatalos megnevezése az Első Számú Különleges Alakulat Delta Műveleti Különítmény (1st Special Forces Operational Detachment–Delta)
az egész világon a legjobban képzett és felszerelt különleges alakulatnak tartják őket.
Az alakulat légi fedezet alatt alacsonyan repülő MH-47-es és MH-60-as katonai helikopterekkel jutott be Caracasba, Venezuela fővárosába és elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét.
Az akció részleteiről többet egyelőre nem tudni: Trump elnök várhatóan ma délután 5 órakor tart majd sajtótájékoztatót.
Az amerikai különleges erők képességeiről és feladatairól itt írtunk részletesen:
