Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét
Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

Az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force fogta el és vitte ki Venezuelából az ország elnökét, Nicolas Madurót – tudta meg a CBS News.

A formáció hivatalos megnevezése az Első Számú Különleges Alakulat Delta Műveleti Különítmény (1st Special Forces Operational Detachment–Delta)

az egész világon a legjobban képzett és felszerelt különleges alakulatnak tartják őket.

Az alakulat légi fedezet alatt alacsonyan repülő MH-47-es és MH-60-as katonai helikopterekkel jutott be Caracasba, Venezuela fővárosába és elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét.

Az akció részleteiről többet egyelőre nem tudni: Trump elnök várhatóan ma délután 5 órakor tart majd sajtótájékoztatót.

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak

Titokzatos harckocsit gyártanak az oroszok: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb fejlesztésről

Az amerikai különleges erők képességeiről és feladatairól itt írtunk részletesen:

Ők a világ legjobb katonái, mégis kevesen tudják, mit csinálnak - Íme a nagy kommandós sztori

Címlapkép forrása: Getty Images / A címlapkép illusztráció.

