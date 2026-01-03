Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

A formáció hivatalos megnevezése az Első Számú Különleges Alakulat Delta Műveleti Különítmény (1st Special Forces Operational Detachment–Delta)

az egész világon a legjobban képzett és felszerelt különleges alakulatnak tartják őket.

Az alakulat légi fedezet alatt alacsonyan repülő MH-47-es és MH-60-as katonai helikopterekkel jutott be Caracasba, Venezuela fővárosába és elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét.

Az akció részleteiről többet egyelőre nem tudni: Trump elnök várhatóan ma délután 5 órakor tart majd sajtótájékoztatót.

