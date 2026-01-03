"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor

Trump elmondta, hogy kormánya jelenleg is mérlegeli a további lépéseket.

Éppen most hozzuk meg ezt a döntést. Nem kockáztathatjuk meg, hogy valaki más vegye át az irányítást, és ott folytassa, ahol Maduro abbahagyta. Nagyon aktívan részt fogunk venni ebben. Szabadságot akarunk a venezuelai népnek

– mondta az elnök.

Trump szerint a venezuelaiak örülnek Maduro elfogásának, mert szeretik az Egyesült Államokat, és mert az ország Maduro uralma alatt diktatúra volt.

Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy Maduro közvetlenül az akció előtt megpróbált tárgyalni vele.

"Tudja, a végén megpróbált alkut kötni" – mondta Trump. "De nemet mondtam. Amit a kábítószerekkel művelt, az megbocsáthatatlan."

Címlapkép forrása: Reuters