Nyíltan beismerte Venezuela: eltűnt Maduro elnök
Globál

Portfolio
Venezuela vezetése nem tudja, hol van most Nicolas Maduro elnök és felesége – mondta el a helyi sajtónak Delcy Rodriguez alelnök.

A venezuelai vezető azt követelte (az USA-tól), hogy

tegyenek közzé bizonyítékot arról, hogy Maduro elnök és felesége, Cilia Flores életben vannak.

Donald Trump elnök egy órája jelentette be, hogy az amerikai különleges erők elfogták Maduro elnököt és feleségét, majd kivitték őket Venezuelából.

