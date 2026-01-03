Az orosz védelmi minisztérium szombaton közölte, hogy az orosz erők elfoglalták a kelet-ukrajnai Donyeck megyében fekvő Bondarne települést.

A tárca közlése szerint az orosz légvédelem szombat délután három, pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisített meg a dél-oroszországi Kurszki terület felett, A belgorodi operatív törzs a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta, hogy

az ukrán erők huszonnégy óra leforgása alatt több mint hetven drónnal támadták az Ukrajnával határos Belgorodi területet.

Tizenhat drónnal csapást mértek Sebekino városra és hat környékbeli falura, tíz másikat lelőttek. Egy drón egy közlekedő gépjárművet talált el, amely kigyulladt, az utasait, egy férfit és egy nőt sebesüléseikkel kórházba szállították.

Sebekinóban találat ért egy üzemet, Beljanka faluban egy elektromos vezetéket, Boznyeszenovka faluban három lakóházat, Meskovoje településen pedig egy autóbuszt és két házat - áll a tárca közleményében.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

az ukrán hadsereg az elmúlt huszonnégy órában mintegy 1300 katonát veszített az orosz haderő harci tevékenységének következtében.

Alekszandr Volosin, az orosz felsőház képviselője a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek adott interjúban azt mondta: Ukrajna és nyugati partnerei a 2025. év eredményei alapján megértik, hogy Ukrajna nem tér vissza a 2014-es, de még a 2022-es határokhoz sem. Volosin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "mostani retorikája a visszafordíthatatlan veszteségről tanúskodik". "Ő és támogatói tisztában vannak azzal, hogy nem lesz visszatérés a 2014-es, sőt a 2022-es határokhoz sem. Az ukrán területek, a Krímtől a már felszabadított donyecki Novorosszijáig, automatikusan visszatérnek az anyakikötőbe, az Oroszországi Föderációba" - fogalmazott a Luhanszk megye megszállt területén megválasztott politikus.

