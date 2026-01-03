Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra

  • Megjelenítés
Megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra - írta ki X-oldalán Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, majd az ENSZ BT összehívását kezdeményezte.

Caracast bombázzák ebben a pillanatban. Riadó az egész világnak, megtámadták Venezuelát! Rakétákkal támadnak. Az OAS-nak és az ENSZ-nek azonnal össze kell ülnie

- írta ki X-oldalán a kolumbiai elnök.

Azt nem írta le, hogy a támadásért ki felelős, de minden bizonnyal az Egyesült Államokra gondolt, hiszen kizárólag ők rendelkeznek ehhez szükséges képességgel a régióban és többször is megfenyegették a latin-amerikai országot. A támadás eddig ismert részleteiről itt írtunk:

A kolumbiai elnök felvételeket is közzétett az állítólagos támadásról:

Venezuela és az USA hivatalosan nem kommentálta még a fejleményeket.

