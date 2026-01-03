Titokzatos harckocsit gyártanak az oroszok: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb fejlesztésről

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nemrég robbant a nagy hír: az orosz haderő 2026-ban várhatóan új harckocsit állít majd hadrendbe. Az ügy legnagyobb érdekessége talán az, hogy az orosz hadiipar elvileg nem a következő generációsnak szánt T-14 Armata platform fejlesztését folytatja, hanem tovább modernizálják majd az 1990-es évek óta szolgálatban lévő T-90 harckocsit, az új típusváltozat várhatóan T-90M2 Rivok-1 névre hallgat majd. A páncélos pontos képességeiről szinte semmit nem tudni, a gyártás ténye is csak az ukrán hírszerzés által kiszivárogtatott hírszerzési dokumentumokból derül ki.

Új orosz harckocsi készül?

Először idén októberben a Frontintelligence Insight nevű ukrán blogon jelentek meg információk arról, hogy Oroszország új harckocsitípust készül rendszerbe állítani. Az ukrán katonai hírszerzéssel is összeköttetésben lévő kijevi tiszt hitelesnek tűnő dokumentumokat hozott nyilvánosságra az orosz harckocsikat gyártó vállalat, az Uralvagonzavod (UVZ) és az orosz védelmi minisztérium közötti kommunikációról, melyben többször is megemlítenek egy rejtélyes „188M2” névre hallgató harckocsit.

Az orosz Lenta.ru többször is azt írta korábban, hogy a jelenleg sorozatgyártás alatt lévő legmodernebb orosz harckocsi, a T-90M kísérleti száma „Objekt 188M”, így a Frontintelligence Insight megállapította:

az orosz haderő jó eséllyel egy újabb T-90-es modernizációval készül, várhatóan T-90M2 néven).

(Az orosz / szovjet hadiiparban a kísérleti és fejlesztés alatt álló páncélosokat, járműveket rendszerint „Objekt” számokkal jelölik. Ezek a jelölések a prototípusokra vonatkoznak, és általában megváltoznak, amikor a típus sorozatgyártásba kerül és hivatalos megnevezést kap.)

Az ukrán blog spekulációja valamelyest megerősítést nyer egy hivatalos, orosz mérnökökkel foglalkozó weboldalon is, melyen elbüszkélkednek azzal, hogy egy bizonyos Romankó Andrej Szergejevics nevű mérnök fontos fejlesztéseket készített a modern T-14 Armata harckocsik mellett egy bizonyos T-90M2 „Rivok-1” (Vágta-1) páncéloshoz is.

Az ukrán blog más orosz dokumentumok alapján kinyomozta azt is, hogy jövőre 10 T-90M2-es harckocsit akar gyártani az UVZ, 2027-ben viszont már 290, ezutáni évben pedig 428, majd 400 T-90M2 és T-90M2 harckocsit rendelt meg az orosz hadiipar. Érdekes módon ezután rohamosan csökkenni kezd majd a megrendelt gépek száma, évi 100 darab köré, az ukrán elemzők nem elmélkednek azon, mi lehet pontosan ennek az oka.

Mit lehet tudni az új orosz harckocsiról?

A Frontintelligence Insight semmilyen információt nem közöl arról, hogy milyen pontos képességei lehetnek az új orosz harckocsinak és mivel azóta az orosz hadiipar / védelmi minisztérium sem tett semmilyen bejelentést az eszköz fejlesztéséről, továbbra is csak spekulálni lehet arról, milyen upgrade-ekkel rendelkezik majd az új orosz páncélos.

Ilyen – logikusnak tűnő, de nem bejelentett – fejlesztések a következők lehetnek:

A fő fejlesztési szempont alighanem a modern harctéri fenyegetésekkel, drónokkal és páncéltörő szembeni túlélőképesség növelése lesz . A T-90M újabb változatai is kaptak már gyárilag a toronyra épített „fémketrecet,” aktív és passzív védelmi rendszereket, elektronikai harcászati modulokat, az újabb típusváltozatokon ezek továbbfejlesztése válható. Amerikai hadiipari cégek egyébként kísérleteznek már torony tetejére szerelt automata légvédelmi géppuskákkal is, amelyek légi fenyegetéseket tudnak leküzdeni, miközben a legénység szárazföldi célpontokat támad. Nem kizárt, hogy orosz oldalon is megjelenik majd ilyen technológia a következő páncélos-generációknál.

. A T-90M újabb változatai is kaptak már gyárilag a toronyra épített „fémketrecet,” aktív és passzív védelmi rendszereket, elektronikai harcászati modulokat, az újabb típusváltozatokon ezek továbbfejlesztése válható. Amerikai hadiipari cégek egyébként kísérleteznek már torony tetejére szerelt automata légvédelmi géppuskákkal is, amelyek légi fenyegetéseket tudnak leküzdeni, miközben a legénység szárazföldi célpontokat támad. Nem kizárt, hogy orosz oldalon is megjelenik majd ilyen technológia a következő páncélos-generációknál. Elképzelhető, hogy az új harckocsi összességében lényegesen több automatizált rendszert tartalmaz majd: fejlett szenzorok és kamerák, intelligens célkereső képesség, esetleg testből irányítható torony – ezeket a fejlesztéseket papíron a T-14 Armata is tudja / tudni fogja, viszont más orosz harckocsikon még nem terjedtek el.

fejlett szenzorok és kamerák, intelligens célkereső képesség, esetleg testből irányítható torony – ezeket a fejlesztéseket papíron a T-14 Armata is tudja / tudni fogja, viszont más orosz harckocsikon még nem terjedtek el. Jobb mozgékonyság és terepjáró képesség: a szovjet/orosz harckocsik hagyományos gyengéje a lassú hátramenet. A mai harctéren előny, ha a jármű lövés után gyorsan vissza tud húzódni takarásba, mielőtt az ellenség viszonozni tudja a tüzet. Életszerű fejlesztési irány a váltó/hajtáslánc olyan módosítása, amely nagyobb tolatási sebességet és jobb kezelhetőséget ad a járműnek terepen.

Fejlett kommunikációs és harctéri irányítási rendszerek: a nyugati mintát követve várhatók fejlettebb fedélzeti számítógépek és kommunikációs rendszerek - közös térkép, célmegjelölések megosztása a szárazföldi és légi eszközökkel. Nem teljesen kizárható az sem, hogy a T-90M2 is kap majd drónindító, drónkezelő rendszert – az orosz harckocsizók és tüzérek most is jelentősen támaszkodnak a felderítő és csapásmérő UAV-k segítségére, de ezeket jellemzően nem a páncélozott járművekből indítják.

Van még értelme harckocsit gyártani?

A drónok és modern páncéltörő fegyverek visszafordíthatatlanul átalakították a harckocsi-hadviselést (is) – a 2022-es, Ukrajna elleni invázió kezdete óta állandó témakör a haditechnika iránti rajongók körében az, hogy van-e még értelme harckocsikat gyártani.

A hadiipar válasza kontinenstől, kultúrkörtől és szövetségi rendszertől függetlenül egyértelműen az, hogy igen, van.

A harckocsik szerepe viszont teljesen átalakul, ahogy a gyártás módszertana és a gyártásban használt technológiák is.

A hadiipar ezért nem hátrál ki, hanem alkalmazkodik. Jönnek az aktív védelmi rendszerek (amelyek automatikusan érzékelik és próbálják elhárítani a bejövő fenyegetést), a drónellenes fegyverek, a továbbfejlesztett páncélzat, a jobb hátrameneti képesség és a „hálózatba kötött” fedélzeti szoftverek. A trend valószínűleg a „kevesebb, de fejlettebb” beszerzés felé mutat, hosszabb élettartam‑támogatással és nagyobb digitális tartalommal.

Röviden: a tanknak ma is van értelme – ha nem önmagában, hanem egy okosan felépített rendszer részeként gondolunk rá, a fejlesztési irányok egyértelműen efelé mutatnak.

