Állítja Ukrajna: sikerrel zárult az ellentámadás, szinte teljesen felszabadult a szorongatott erődváros

Mostanra teljesen kiszorították az orosz erőket Kupjanszkból és térségéből, alig néhány, elszigetelt ellenálló maradt – állítja Viktor Tregubov, az ukrán haderő szóvivője.

Viktor Tregubov szerint kevesebb, mint 100 orosz katona maradt Kupjanszk területén. Az ukrán tisztogatási művelet ígérete szerint hamarosan befejeződik, a megmaradt oroszok többsége a város központi és északnyugati részén található pincékben rejtőzik.

A szóvivő hozzátette:

az orosz parancsnokok állítólag azt az utasítást kapták, hogy februárig foglalják el a települést.

Kupjanszk az egyik első város volt, melyet Oroszország elfoglalt a 2022-es invázió elején, 2022 őszén az ukrán haderő kiűzte a településről az oroszokat, a külvárost 2025-ben érték megint el az orosz támadók. December elejére az orosz csapatok északról átkeltek az Oszkilon, majd szép lassan benyomultak a településre, a város védelme szorongatott helyzetbe került.

December közepén egy váratlan ukrán offenzíva indult a térségben, amely elsőként elvágta az északról létrehozott logisztikai útvonalakat, bekerítve a városban harcoló orosz gyalogságot. Az orosz csapatok ezt követően – ukrán térképészek szerint – kiszorultak a területről, a város belső kerületeit a beszorult orosz csapatok igyekeztek tartani.

Vlagyimir Putyin egyébként még 2025 novemberében bejelentette a város újbóli elfoglalását.

