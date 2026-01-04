Állítja Ukrajna: sikerrel zárult az ellentámadás, szinte teljesen felszabadult a szorongatott erődváros

Viktor Tregubov szerint kevesebb, mint 100 orosz katona maradt Kupjanszk területén. Az ukrán tisztogatási művelet ígérete szerint hamarosan befejeződik, a megmaradt oroszok többsége a város központi és északnyugati részén található pincékben rejtőzik.
There are less than 100 occupiers left in Kupiansk, Kharkiv region, — said Viktor Tregubov, a spokesperson for the Joint Forces Group.The operation to clear the city is coming to an end. The Russians are mostly hiding in basements in the central and northwestern parts of the… pic.twitter.com/0UsPuRoOC0 https://t.co/0UsPuRoOC0— Beefeater (@Beefeater_Fella) January 4, 2026
A szóvivő hozzátette:
az orosz parancsnokok állítólag azt az utasítást kapták, hogy februárig foglalják el a települést.
Kupjanszk az egyik első város volt, melyet Oroszország elfoglalt a 2022-es invázió elején, 2022 őszén az ukrán haderő kiűzte a településről az oroszokat, a külvárost 2025-ben érték megint el az orosz támadók. December elejére az orosz csapatok északról átkeltek az Oszkilon, majd szép lassan benyomultak a településre, a város védelme szorongatott helyzetbe került.
December közepén egy váratlan ukrán offenzíva indult a térségben, amely elsőként elvágta az északról létrehozott logisztikai útvonalakat, bekerítve a városban harcoló orosz gyalogságot. Az orosz csapatok ezt követően – ukrán térképészek szerint – kiszorultak a területről, a város belső kerületeit a beszorult orosz csapatok igyekeztek tartani.
Vlagyimir Putyin egyébként még 2025 novemberében bejelentette a város újbóli elfoglalását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titkos csodafegyver bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál, negyed évszázad után ez az első felvétel róla
Korábban csak néhány elmosódott fotó állt rendelkezésre.
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Az olajkincsek piacra öntése végzetes lehet Moszkva számára.
Szivárognak a felvételek: sorra semmisítették meg az orosz rendszereket az Egyesült Államok bombázói, nagyot nyerhet az invázióval Washington
Alig volt ellenállás Venezuelában, súlyos kockázatot vállalt Moszkva.
Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország
Helyenként a 10 centit is meghaladhatja.
Kiderült, mit ajánlott fel Trump Maduronak, hogy a bukott diktátor menthesse a bőrét
Az erre érkezett válasz annyira váratlan volt, hogy a katonai beavatkozás mellett döntöttek.
Kész, vége: lényegében lezárta az európai piacait az Nvidia, újabb hiány ütheti fel a fejét
Korlátozások léptek életbe.
Fordult a kocka, de nem Trump javára – Tömegesen pártolnak el tőle azok, akik a Fehér Házba katapultálták
Máris eltaszította magától az újdonsült támogatóit.
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.