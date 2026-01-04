Felszólította Kína az Egyesült Államokat: azonnal engedjék el Madurot!

Peking egyúttal azt követeli, hogy Washington a venezuelai válságot tárgyalásos úton rendezze.
A minisztérium honlapján közzétett közlemény szerint az Egyesült Államoknak szavatolnia kell Maduro és felesége személyes biztonságát, mivel
a kínai álláspont szerint a kitoloncolásuk sértette a nemzetközi jogot és a vonatkozó nemzetközi normákat.
Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét. Az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón közölte, hogy az USA átveszi a hatalmat az országban, amíg nem érkezik alkalmas vezető annak irányítására.
Az eseményeket percről percre követjük:
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
