Felszólította Kína az Egyesült Államokat: azonnal engedjék el Madurot!

Kína külügyminisztériuma vasárnap felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.

Peking egyúttal azt követeli, hogy Washington a venezuelai válságot tárgyalásos úton rendezze.

A minisztérium honlapján közzétett közlemény szerint az Egyesült Államoknak szavatolnia kell Maduro és felesége személyes biztonságát, mivel

a kínai álláspont szerint a kitoloncolásuk sértette a nemzetközi jogot és a vonatkozó nemzetközi normákat.

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét. Az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón közölte, hogy az USA átveszi a hatalmat az országban, amíg nem érkezik alkalmas vezető annak irányítására.

