Három év legnagyobb tüntetéshulláma söpör végig a perzsa országon

A halálos áldozatokról és a letartóztatásokról az állami média és független jogvédő szervezetek is beszámoltak a héten, bár az általuk közölt adatok eltérnek egymástól. A kurdokat tömörítő Hengaw jogvédő csoport legalább tizenhét halottról tud, míg a HRANA aktivistahálózat tizenhat áldozatot és 582 őrizetbe vett embert említett.
A mostani tiltakozások az elmúlt három év legnagyobb megmozdulásai.
Az iráni vezetés ezúttal visszafogottabb hangnemet ütött meg, mint korábban, miközben az ország gazdasága romokban hever, a nemzetközi nyomás pedig egyre erősödik - írja a Reuters hírügynökség. Maszúd Pezeskián elnök az állami média beszámolója szerint arra utasította a belügyminisztériumot, hogy "kedves és felelősségteljes" módon közelítsen a tüntetőkhöz, hozzátéve: "a társadalmat nem lehet erőszakos módszerekkel megnyugtatni vagy meggyőzni".
Ez a megbékélő hangvétel újdonságnak számít az iráni hatóságok részéről.
A vezetés a héten nyilvánosan elismerte a gazdasági nehézségeket, és párbeszédet ígért a tiltakozókkal, miközben a biztonsági erők az utcákon továbbra is felléptek az elégedetlenkedőkkel szemben. Ali Hámenei legfelsőbb vezető szombaton úgy fogalmazott: bár a hatóságok hajlandók tárgyalni a tüntetőkkel, "a randalírozókat a helyükre kell tenni".
Donald Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegetőzött, hogy a tüntetők segítségére siet, ha a hatóságok erőszakot alkalmaznak ellenük. "Készen állunk és várjuk a pillanatot" – mondta, anélkül hogy részletezte volna, milyen konkrét lépésekre gondol. Figyelmeztetése válaszlépésekkel való fenyegetést váltott ki az iráni vezetőkből. Hámenei kijelentette: Irán "nem fog engedni az ellenségnek".
Ahmad Reza Rádan országos rendőrfőnök az állami médiának nyilatkozva közölte, hogy az elmúlt két napban célzottan a tiltakozások szervezőit vették őrizetbe. "Nagyszámú, az interneten szervezkedő vezetőt tartóztattunk le" – fogalmazott. Közlése szerint csak Teheránban negyven embert vettek őrizetbe a tüntetésekkel összefüggésbe hozott, a közvéleményt befolyásoló "hamis bejegyzések" miatt.
A leghevesebb összecsapásokról az ország nyugati részéből érkeztek hírek, de Teheránban, a középső országrészekben és a déli Beludzsisztán tartományban is tartottak demonstrációkat. Szombat este Kom kormányzója közölte, hogy a városban ketten haltak meg a zavargásokban. Egyikük akkor vesztette életét, amikor saját készítésű robbanószerkezete idő előtt felrobbant.
A tiltakozások egy hete a bazárok kereskedői és boltosai körében kezdődtek, majd átterjedtek az egyetemistákra és a vidéki városokra is. Több helyen az ország vallási vezetői ellen skandáltak jelszavakat. Irán márciusban kezdődő pénzügyi évében az infláció meghaladta a 36 százalékot, a riál pedig értéke mintegy felét elveszítette a dollárral szemben, ami sokak megélhetését ellehetetleníti.
Az iráni atomprogram miatt ismét bevezetett nemzetközi szankciók tovább súlyosbítják a helyzetet. A kormány egész évben küzdött a víz- és áramellátás biztosításával, miközben a nemzetközi pénzügyi szervezetek 2026-ra recessziót jósolnak az országnak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezető hivatala
