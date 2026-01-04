  • Megjelenítés
Őrült térkép bukkant fel Trump belső tanácsadói köréből – Máris megvan az új célpont?
Portfolio
Magyar idő szerint szombat este az Egyesült Államok venezuelai sikerein felbuzdulva Katie Miller, Stephen Miller kulcsfontosságú elnöki tanácsadó felesége osztott meg egy új térképet, kisebb botrányt kiváltva ezzel az X-en.

Katie Miller, aki Stephen Miller elnöki tanácsadó – Donald Trump közeli embereinek egyike – felesége, az X-en tett közzé egy, a rajta szereplő betűk alapján egyértelműen AI-generált képet a Dániához tartozó Grönlandról, az amerikai zászló színeibe öltöztetve. A politikusfeleség egyetlen rövid gondolatot fűzött hozzá:

HAMAROSAN.

A poszt különösen félreérthető helyzetben jelent meg, miután ugyanazon a napon az Egyesült Államok sikeres katonai akciót hajtott végre Venezuelában, lebombázta az ország fontosabb katonai támaszpontjait és elrabolta Nicolas Maduro elnököt és feleségét.

Jesper Møller Sørensen, Dánia amerikai nagykövete is reagált a Miller által közzétett térképre. Válaszában hangsúlyozta, Grönland már a NATO tagja, Dánia pedig együttműködik az Egyesült Államokkal a térség biztonságának garantálásában.

Szoros szövetségesek vagyunk, és ennek megfelelően kell továbbra is együttműködnünk

– hangsúlyozta posztjában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

