Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot

Oleg Gyeripaszka orosz milliárdos, a Ruszal alumíniumipari vállalat alapítója szerint Oroszország újabb költségvetési nehézségekkel nézhet szembe, ha az Egyesült Államok tényleges befolyást szerez Venezuela olajtermelése felett.

Ha az amerikai partnereink eljutnak Venezuela olajmezőiig – és Guyanában már ott vannak –, akkor a világ olajtartalékainak több mint felét fogják ellenőrizni

- írja.

Szerinte az Egyesült Államok célja az, hogy az orosz olaj ára ne emelkedhessen hordónként 50 dollár fölé, ami alapjaiban veszélyezteti Oroszország jelenlegi gazdasági modelljét.

A milliárdos úgy véli, ebben a helyzetben az orosz "államkapitalizmus" számára egyre nehezebbé válik a status quo fenntartása. Elkerülhetetlenné válnak a költségcsökkentések, a melléktevékenységek leépítése, és a nagyszabású beruházásokhoz a magánszektor tőkéjét és részvételét is be kell vonni.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy novemberben az orosz olaj átlagos exportára hordónként mintegy 45 dollár volt, decemberben pedig 34 dollárra esett vissza. Az orosz jegybank már most költségvetési megszorításokra figyelmeztetett. A szövetségi költségvetésben erre az évre még 59 dolláros referenciaszinttel számoltak, amelyet 2030-ig évente 1 dollárral terveznek csökkenteni.

Szergej Alekszaszenko, az orosz jegybank korábbi első alelnöke szerint jelenleg senki sem látja világosan, hogyan fogja a pénzügyminisztérium pótolni a kieső olaj- és gázbevételeket. Kirill Rogyionov orosz közgazdász arra figyelmeztetett, hogy a kedvezőtlen forgatókönyv akár már 2026 első negyedévében valóra válhat.

A Putyin-kormány decemberben jóváhagyott hosszú távú költségvetési terve egyébként azzal számol, hogy az olaj- és gázbevételek aránya a GDP-hez viszonyítva a jelenlegi mintegy 4 százalékról 2042-re 1,9 százalékra esik vissza. Ez a 2000-es évek eleje óta a legalacsonyabb szintet jelentené, és tartósan átalakíthatja Oroszország költségvetési szerkezetét.

