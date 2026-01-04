Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá

Az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása után az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban a nemzetközi jog elveinek tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának elismerésére szólított fel, Magyarország azonban nem csatlakozott a dokumentum aláíróihoz.

Az Európai Unió vasárnap kiadott nyilatkozatában a nemzetközi jog elveinek következetes betartását, valamint a venezuelai nép demokratikus akaratának elismerését sürgette. A közleményt az EU 27 tagállamából 26 írta alá, Magyarország nem csatlakozott hozzá.

Részlet az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatából a venezuelai események kapcsán. Ahogy látható, 26 tagállam támogatta a nyilatkozatot, Magyarország nincs ezen a listán.

Az Egyesült Államok szombaton katonai művelettel megdöntötte Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmát. Ez Washington legközvetlenebb latin-amerikai beavatkozása az 1989-es panamai invázió óta - emlékeztet a Reuters.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (képünkön) a nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaira különös felelősség hárul a nemzetközi jog elveinek védelmében és érvényesítésében.

A közös állásfoglalás minden érintett felet önmérsékletre intett, és a feszültségek békés, tárgyalásos rendezését sürgette.

Az EU korábban már megkérdőjelezte Maduro demokratikus legitimitását, és a venezuelai nép akaratán alapuló, átlátható és inkluzív demokratikus átmenetet szorgalmazta.

A vasárnap este megjelent nyilatkozat szerint az unió osztja a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem fontosságáról vallott amerikai álláspontot. Ugyanakkor leszögezi, hogy ezeket a kihívásokat csak a nemzetközi jog, valamint a területi integritás és szuverenitás elveinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett szabad kezelni.

Madurót jelenleg egy New York-i fogdában tartják, és hétfőn bíróság elé állítják kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt. Az Egyesült Államok 2020-ban emelt ellene vádat többek között narkoterrorista összeesküvés címén. Maduro mindvégig következetesen tagadta bűnösségét.

Az EU közölte, hogy szoros kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel az ügyben. A Reuters hírügynökség kereste a magyar kormányt, hogy kiderítse, miért nem csatlakozott az uniós nyilatkozathoz.

Címlapkép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a sajtó képviselőinek nyilatkozik az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys