Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá

Az Európai Unió vasárnap kiadott nyilatkozatában a nemzetközi jog elveinek következetes betartását, valamint a venezuelai nép demokratikus akaratának elismerését sürgette. A közleményt az EU 27 tagállamából 26 írta alá, Magyarország nem csatlakozott hozzá.
Az Egyesült Államok szombaton katonai művelettel megdöntötte Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmát. Ez Washington legközvetlenebb latin-amerikai beavatkozása az 1989-es panamai invázió óta - emlékeztet a Reuters.
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (képünkön) a nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaira különös felelősség hárul a nemzetközi jog elveinek védelmében és érvényesítésében.
A közös állásfoglalás minden érintett felet önmérsékletre intett, és a feszültségek békés, tárgyalásos rendezését sürgette.
Az EU korábban már megkérdőjelezte Maduro demokratikus legitimitását, és a venezuelai nép akaratán alapuló, átlátható és inkluzív demokratikus átmenetet szorgalmazta.
A vasárnap este megjelent nyilatkozat szerint az unió osztja a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem fontosságáról vallott amerikai álláspontot. Ugyanakkor leszögezi, hogy ezeket a kihívásokat csak a nemzetközi jog, valamint a területi integritás és szuverenitás elveinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett szabad kezelni.
Madurót jelenleg egy New York-i fogdában tartják, és hétfőn bíróság elé állítják kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt. Az Egyesült Államok 2020-ban emelt ellene vádat többek között narkoterrorista összeesküvés címén. Maduro mindvégig következetesen tagadta bűnösségét.
Az EU közölte, hogy szoros kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel az ügyben. A Reuters hírügynökség kereste a magyar kormányt, hogy kiderítse, miért nem csatlakozott az uniós nyilatkozathoz.
Címlapkép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a sajtó képviselőinek nyilatkozik az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
