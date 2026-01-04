  • Megjelenítés
Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá
Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá

Az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása után az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban a nemzetközi jog elveinek tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának elismerésére szólított fel, Magyarország azonban nem csatlakozott a dokumentum aláíróihoz.

Az Európai Unió vasárnap kiadott nyilatkozatában a nemzetközi jog elveinek következetes betartását, valamint a venezuelai nép demokratikus akaratának elismerését sürgette. A közleményt az EU 27 tagállamából 26 írta alá, Magyarország nem csatlakozott hozzá.

Részlet az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatából a venezuelai események kapcsán. Ahogy látható, 26 tagállam támogatta a nyilatkozatot, Magyarország nincs ezen a listán.

Az Egyesült Államok szombaton katonai művelettel megdöntötte Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmát. Ez Washington legközvetlenebb latin-amerikai beavatkozása az 1989-es panamai invázió óta - emlékeztet a Reuters.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (képünkön) a nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaira különös felelősség hárul a nemzetközi jog elveinek védelmében és érvényesítésében.

A közös állásfoglalás minden érintett felet önmérsékletre intett, és a feszültségek békés, tárgyalásos rendezését sürgette.

Trump újabb üzenete miatt jött azonnal a reakció Grönland vezetőitől

Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját

Az EU korábban már megkérdőjelezte Maduro demokratikus legitimitását, és a venezuelai nép akaratán alapuló, átlátható és inkluzív demokratikus átmenetet szorgalmazta.

A vasárnap este megjelent nyilatkozat szerint az unió osztja a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem fontosságáról vallott amerikai álláspontot. Ugyanakkor leszögezi, hogy ezeket a kihívásokat csak a nemzetközi jog, valamint a területi integritás és szuverenitás elveinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett szabad kezelni.

Madurót jelenleg egy New York-i fogdában tartják, és hétfőn bíróság elé állítják kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt. Az Egyesült Államok 2020-ban emelt ellene vádat többek között narkoterrorista összeesküvés címén. Maduro mindvégig következetesen tagadta bűnösségét.

Az EU közölte, hogy szoros kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel az ügyben. A Reuters hírügynökség kereste a magyar kormányt, hogy kiderítse, miért nem csatlakozott az uniós nyilatkozathoz.

Címlapkép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a sajtó képviselőinek nyilatkozik az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

