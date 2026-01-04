A HF–2E körüli szigorú titkolózás egészen 2001-ig nyúlik vissza, amikor a fejlesztési program létezése először kiszivárgott a nyilvánosság számára. Azóta a tajvani hatóságok következetesen kerülik a rendszerrel kapcsolatos hivatalos nyilatkozatokat: a rakétát sem katonai parádékon, sem védelmi kiállításokon nem mutatták be.
Úgy tűnik, még az elnevezés is az álcázást szolgálja. A Hsiung Feng név hagyományosan hajó elleni rakétatípusokat jelöl, miközben a HF–2E valójában egy teljesen új, alapvetően eltérő rendeltetésű fegyver. A névhasználat arra utal, hogy a programot szándékosan úgy próbálták beállítani, mintha egy már létező rendszer rutinszerű továbbfejlesztéséről lenne szó.
Még a rakéta külső megjelenését is csak 25 évnyi titkolózás után, 2023-ban sikerült elöször megörökíteni, egy éjszakai gyakorlaton készült, elmosódott fotó segítségével.
A HF–2E elsődleges feladata, hogy távoli célpontok ellen hajtson végre megtorló csapásokat a kínai rakétatámadások első hullámai után. Szerepkörét és kialakítását tekintve a rendszer
gyakorlatilag az amerikai Tomahawk cirkálórakéta tajvani megfelelőjének tekinthető.
Becslések szerint hatótávolsága alapesetben 300–600 kilométer, míg a továbbfejlesztett változaté elérheti az 1000–1500 kilométert. A rakéta többféle robbanófejjel szerelhető fel: 227 és 500 kilogrammos hagyományos töltettel, valamint kazettás és bunkerromboló változatokról is érkeztek beszámolók.
A HF–2E nem pusztán egy kísérleti prototípus: a rakéta 2008 óta hadrendben áll, és sorozatgyártásban készül, ennek ellenére Tajvannak mindeddig sikerült megőriznie a rendszer titkosságát.
A címlapképen egy Tomahawk cirkálórakéta indítása látható, nem a tajvani rakétarendszer. Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio
Titkos csodafegyver bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál, negyed évszázad után ez az első felvétel róla
Korábban csak néhány elmosódott fotó állt rendelkezésre.
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Az olajkincsek piacra öntése végzetes lehet Moszkva számára.
Szivárognak a felvételek: sorra semmisítették meg az orosz rendszereket az Egyesült Államok bombázói, nagyot nyerhet az invázióval Washington
Alig volt ellenállás Venezuelában, súlyos kockázatot vállalt Moszkva.
Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország
Helyenként a 10 centit is meghaladhatja.
Kiderült, mit ajánlott fel Trump Maduronak, hogy a bukott diktátor menthesse a bőrét
Az erre érkezett válasz annyira váratlan volt, hogy a katonai beavatkozás mellett döntöttek.
Kész, vége: lényegében lezárta az európai piacait az Nvidia, újabb hiány ütheti fel a fejét
Korlátozások léptek életbe.
Fordult a kocka, de nem Trump javára – Tömegesen pártolnak el tőle azok, akik a Fehér Házba katapultálták
Máris eltaszította magától az újdonsült támogatóit.
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?