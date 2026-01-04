  • Megjelenítés
Titkos csodafegyver bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál, negyed évszázad után ez az első felvétel róla
A Tajvan körül zajló nagyszabású kínai hadgyakorlatok közepette civil szemtanúk a szigetország egyik legtitkosabb fegyverrendszerét, a Hsiung Feng IIE (HF–2E) cirkálórakéta indítóállványát látták közutakon, ami minden bizonnyal összefügg a jelenlegi erődemonstrációval - tudósított a Defence Express.

A HF–2E körüli szigorú titkolózás egészen 2001-ig nyúlik vissza, amikor a fejlesztési program létezése először kiszivárgott a nyilvánosság számára. Azóta a tajvani hatóságok következetesen kerülik a rendszerrel kapcsolatos hivatalos nyilatkozatokat: a rakétát sem katonai parádékon, sem védelmi kiállításokon nem mutatták be.

Úgy tűnik, még az elnevezés is az álcázást szolgálja. A Hsiung Feng név hagyományosan hajó elleni rakétatípusokat jelöl, miközben a HF–2E valójában egy teljesen új, alapvetően eltérő rendeltetésű fegyver. A névhasználat arra utal, hogy a programot szándékosan úgy próbálták beállítani, mintha egy már létező rendszer rutinszerű továbbfejlesztéséről lenne szó.

Még a rakéta külső megjelenését is csak 25 évnyi titkolózás után, 2023-ban sikerült elöször megörökíteni, egy éjszakai gyakorlaton készült, elmosódott fotó segítségével.

A HF–2E elsődleges feladata, hogy távoli célpontok ellen hajtson végre megtorló csapásokat a kínai rakétatámadások első hullámai után. Szerepkörét és kialakítását tekintve a rendszer

gyakorlatilag az amerikai Tomahawk cirkálórakéta tajvani megfelelőjének tekinthető.

Becslések szerint hatótávolsága alapesetben 300–600 kilométer, míg a továbbfejlesztett változaté elérheti az 1000–1500 kilométert. A rakéta többféle robbanófejjel szerelhető fel: 227 és 500 kilogrammos hagyományos töltettel, valamint kazettás és bunkerromboló változatokról is érkeztek beszámolók.

A HF–2E nem pusztán egy kísérleti prototípus: a rakéta 2008 óta hadrendben áll, és sorozatgyártásban készül, ennek ellenére Tajvannak mindeddig sikerült megőriznie a rendszer titkosságát.

A címlapképen egy Tomahawk cirkálórakéta indítása látható, nem a tajvani rakétarendszer. Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio

