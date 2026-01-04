Titokzatos szélsőbaloldali szervezet csapott le Németország szívében - Több tízezren maradtak áram nélkül

Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett.

A berlini rendőrség egyik szóvivője elmondta, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint "hitelesnek" minősítették a Vulkán-csoport levelét, amelyben a gyújtogatás elkövetőjeként jelentkezett, ugyanakkor a nyomozás tovább folyik a történtek okának feltárására.

Kai Wegner berlini polgármester a tetteseket szintén "baloldali szélsőségeseknek" nevezte.

Elfogadhatatlan, hogy újfent baloldali szélsőségesek támadnak áramhálózatunkra és ezzel emberéleteket veszélyeztetnek

- hangsúlyozta a Berlin tartományt vezető kereszténydemokrata politikus.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek. Sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

A Vulkán-csoport (Vulkangruppe) egy legalább 2011 óta működő, szélsőséges baloldali csoport, amely főként Berlin és Brandenburg tartományokban aktív. Az általuk végrehajtott támadások többsége kommunikációs és adatvezetékeket, villanyoszlopokat és céges járműveket célzott meg.

A lakosságot (is) kiszolgáló áramvezetékeken túl a Tesla gigagyárak is állandó célpontjai a csoportnak, akik a tulajdonost, Elon Muskot „technofasisztának”, vállalatait pedig a "ragadozó kapitalizmus, a munkavállalók kizsákmányolásának, a környezetkárosodásnak és a modern megfigyelési technológiák kiszolgálójának" tartják. A 2024-ben Berlinben végrehajtott támadásuk a Teslának több százmillió eurós károkat okozott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images