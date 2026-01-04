Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját

Donald Trump szerint Delcy Rodríguez venezuelai alelnök nagyobb árat fizethet, mint a megbuktatott Nicolas Maduro államfő, "ha nem teszi azt, ami helyes". Közben Marco Rubio is részletesen nyilatkozott, hogyan képzelik el az ország jövőjét.

Az amerikai elnök a The Atlantic magazinnak adott interjúját. A Reuters ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy Trump eredetileg szombaton dicsérte Rodríguezt, miután az amerikai erők elfogták Nicolas Maduro venezuelai vezetőt és feleségét Caracasból. Rodriguez később azonban azt mondta, hogy országa meg fogja védeni természeti erőforrásait.

Ha nem azt teszi, ami helyes, akkor nagyon nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro

- idézték Trumpot a telefoninterjúban, amelyet a floridai West Palm Beach-i golfpályájára érkezésekor tartott.

Az amerikai elnök megvédte döntését, miszerint erőszakkal veszi hatalomra Madurót, és ezt mondta a magazinnak: "tudja, az ottani újjáépítés és a rendszerváltás, vagy nevezzük bárminek, jobb, mint ami most van. Rosszabb már nem lehet."

Trump azt is elmondta, hogy más országokba is be lehet vetni az amerikai beavatkozást. "Szükségünk van Grönlandra, feltétlenül" - mondta a szigetről, amely a NATO-ország Dániához tartozik.

Mit mond a külügyminiszter?

Az Egyesült Államok alapvetően kész együttműködni a megmaradt venezuelai vezetéssel azt követően, hogy Nicolás Maduro elnököt amerikai erők egy szombat hajnali művelet során őrizetbe vették. Erről Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszélt vasárnap a CBS News amerikai hírtelevíziónak - tudósít az MTI.

"Mindent a tetteik alapján fogunk megítélni, és meglátjuk, mit tesznek" - hangoztatta a tárcavezető. "Amennyiben nem a megfelelő döntéseket hozzák, úgy az Egyesült Államoknak továbbra is számos befolyásolási lehetősége marad" - fűzte hozzá.

Rubio szerint az Egyesült Államok fenntartja a Venezuela elleni olajblokádot a szankciós listán szereplő tankerek tekintetében, ezt használva nyomásgyakorló eszközként a politikai változások előidézésére Venezuelában.

"Az ilyenfajta ellenőrzésre utalt (Donald Trump amerikai) elnök, amikor ezt mondta" - közölte Rubio Trump előző napi kijelentését kommentálva, miszerint az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását. "Folytatjuk ezt a karantént, és elvárásaink szerint lesznek változások nemcsak az olajipar tekintetében, hogy az a nép érdekeit szolgálja, de hogy véget vessenek a drogkereskedelemnek is" - tette hozzá.

Az amerikai diplomácia vezetője beszélt arról is, hogy miért csak Madurót és feleségét, Cilia Florest vették őrizetbe, a venezuelai kormányzat további tagjait pedig nem. "Nem lehet csak úgy oda bemenni és egyszerre öt embert őrizetbe venni" - mondta. "Képzeljék csak el, mekkora felháborodást keltene minden oldalról, ha ténylegesen négy napig ott kellett volna maradnunk további négy ember őrizetbe vétele érdekében" - mutatott rá a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Maduro és felesége élvezte a legfőbb prioritást a művelet keretében.

Az NBC News hírcsatornának nyilatkozva Rubio azt emelte ki, hogy Washington nem gazdasági érdekekből akarja irányítani a venezuelai olajipart. Mint mondta, az Egyesült Államok elegendő saját olajjal rendelkezik, s inkább arról van szó, hogy Venezuela hatalmas olajkészletei ne maradjanak Washington ellenségeinek ellenőrzése alatt.

Kijelentette, hogy Washington nem fogja engedni, hogy Venezuela Kína, Oroszország, Irán, vagy a Hezbollah libanoni síita milícia műveleti központjává válljon. Hangsúlyozta, hogy a természeti erőforrások külső szereplők általi kiaknázását, ahogy az a világ más térségeiben is megfigyelhető, nem fogják megengedni Latin-Amerikában. "Mi élünk itt, és nem fogjuk engedni, hogy a nyugati félteke az Egyesült Államok ellenfelei, konkurensei és riválisai műveleti bázisaként szolgáljon" - hangoztatta.

Venezuela becslések szerint a világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkezik. Nemzetközi szankciók, rossz gazdálkodás és az elmaradó beruházások miatt a kitermelés jóval elmarad a lehetőségek mögött.

Rubio újságírói kérdésre felelve kitért arra is, hogy a kubai kormány is "hatalmas problémát" jelent, bár vonakodott bármit is mondani az amerikai kormány ez irányú lehetséges jövőbeli lépéseivel kapcsolatban. "Úgy vélem azonban, nem titok, hogy nem vagyunk a kubai rezsim nagy rajongói" - fogalmazott a kubai gyökerekkel rendelkező amerikai külügyminiszter, felidézve, hogy Havanna volt Maduro elnök kormányzatának egyik támogatója.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a CBS News kérdésére válaszolva a Venezuelában és Irakban végrehajtott amerikai műveletek gyökeresen eltérő voltát fejtegette. "Pontosan az ellenkezője. Évtizedekig irdatlan összegeket adtunk ki és vérrel fizettünk, anélkül, hogy gazdasági értelemben bármit is kaptunk volna cserébe" - mondta Hegseth az iraki beavatkozásra utalva. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök megváltoztatta a játékszabályokat.

"Segíthetünk nekik (Venezuelának) és egyben erősíthetjük az Egyesült Államokat a nyugati féltekén" - húzta alá. Rávilágított, hogy Venezuela hosszú múltra tekint vissza, mint gazdag és jómódú ország, "amit egy borzalmas vezetés ellopott a polgáraitól".

