Üzent a venezuelai kormány Amerikának

A venezuelai kormány egységesen kiáll az Egyesült Államokban őrizetbe vett Nicolás Maduro elnök mellett, miközben az amerikai akció példátlan bizonytalanságot kelt az olajban gazdag dél-amerikai ország jövőjével kapcsolatban. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter is friss nyilatkozatot tett.

A caracasi vezetés vasárnap azt hangsúlyozta a Reuters hírügynökség beszámolója szerint, hogy a kormány egységesen támogatja Nicolás Madurót, akit az Egyesült Államok őrizetbe vett. A lépés sokak szerint mély bizonytalanságot okoz Venezuela, az egykor virágzó, olajban gazdag dél-amerikai ország jövőjét illetően.

Maduro jelenleg egy New York-i fogdában várja hétfőre kitűzött bírósági meghallgatását kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt. Erre azt követően került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök elrendelte a venezuelai államfő eltávolítását, és bejelentette: az Egyesült Államok átveszi az irányítást Venezuela felett.

Caracasban ugyanakkor Maduro kormányának vezető tisztségviselői – akik emberrablásnak minősítették az elnök és felesége, Cilia Flores őrizetbe vételét – a helyükön maradtak.

"A forradalmi erők egysége több mint garantált, és itt csak egyetlen elnök van, akit Nicolás Maduro Morosnak hívnak. Senki ne dőljön be az ellenség provokációinak" – mondta Diosdado Cabello belügyminiszter a kormányzó PSUV szocialista párt által vasárnap közzétett hangüzenetben, miközben nyugalomra intette a lakosságot.

Mit mond az amerikai külügy?

Az Egyesült Államok az alapján fogja megítélni Venezuela új, átmeneti elnökét, Delcy Rodríguezt, hogy mit fog tenni – nyilatkozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap. Később azt is mondta, hogy együttműködésre és megfelelésre számítanak a venezuelai vezetéstől. Az alapján fogják értékelni a történteket, hogy az átmeneti vezetés mit tesz, nem az alapján, hogy mit mond - nyilatkozta Rubio.

„Azt tudom, hogy ha nem hozzák meg a helyes döntést, az Egyesült Államok számos eszközzel fogja biztosítani érdekeink védelmét, beleértve többek között az érvényben lévő olajkarantént is” - üzent egyértelműen.

Milyen a hangulat az országban?

A 63 éves Maduróról bekötött szemmel és megbilincselve készült felvételek megrázták a venezuelai közvéleményt. Sok elemző szerint az akció Washington legvitatottabb latin-amerikai beavatkozása az 1989-es panamai invázió óta.

Delcy Rodríguez alelnök – aki egyben az olajügyi miniszteri posztot is betölti – Venezuela legfelsőbb bíróságának jóváhagyásával ideiglenes vezetőként vette át a kormány irányítását. Ismételten hangsúlyozta azonban, hogy Maduro továbbra is az ország törvényes elnöke. Rodríguez a magánszektorral ápolt kapcsolatai és az ország fő bevételi forrását jelentő olajiparban szerzett tapasztalatai miatt régóta a kabinet legpragmatikusabb tagjának számít Maduro legszűkebb körében. Nyilvánosan ugyanakkor cáfolta Trump állításait, miszerint kész lenne együttműködni az Egyesült Államokkal.

A venezuelai kormány hónapok óta azt állítja, hogy Trump nyomásgyakorlása valójában az ország hatalmas természeti erőforrásainak, mindenekelőtt az olajnak a megszerzését célozza. A tisztségviselők külön is kiemelték Trump szombati kijelentéseit, amelyekben azt mondta, hogy nagy amerikai olajvállalatok fognak megjelenni Venezuelában.

"Felháborodottak vagyunk, mert végül minden kiderült – kiderült, hogy csak az olajunkat akarják" – tette hozzá Cabello, aki szoros kapcsolatokat ápol a hadsereggel.

A venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA egyes közös vállalatait arra kérte, hogy olajmezők vagy kútcsoportok leállításával csökkentsék a nyersolaj-kitermelést a gyakorlatilag leállt export miatt – közölte három, a döntésre rálátó forrás. Az OPEC-tag Venezuela olajexportja továbbra is szünetel, miután az Egyesült Államok a múlt hónapban blokádot hirdetett a venezuelai vizeken ki- és behajózó, szankcionált tartályhajókra, és két olajszállítmányt is lefoglalt.

Venezuela, amely egykor Latin-Amerika egyik legvirágzóbb állama volt, Maduro elnöksége alatt súlyos gazdasági válságba zuhant. A lakosság mintegy ötöde külföldre menekült, ami a világ egyik legnagyobb modernkori exodusának számít.

Maduro ellenzői Venezuelán belül óvatosan reagáltak az elnök őrizetbe vételére és elszállítására, tartózkodtak a nyílt ünnepléstől. A biztonsági erők jelenléte vasárnap a szokásosnál visszafogottabbnak tűnt. Az általános feszültség ellenére néhány pékség és kávézó kinyitott, és futók, kerékpárosok is feltűntek az utcákon, mintha egy átlagos vasárnap reggel lenne. Többen alapvető élelmiszerek beszerzésére indultak - számolt be a hírügynökség.

A venezuelai ellenzék csalódással fogadta, hogy Trump elutasította az 58 éves ellenzéki vezető és Nobel-békedíjas María Corina Machado szerepvállalását az átmenetben, arra hivatkozva, hogy nincs kellő támogatottsága. Machadót eltiltották a 2024-es elnökválasztáson való indulástól, ám állítása szerint szövetségese, a 76 éves Edmundo González – akiről az ellenzék és egyes nemzetközi megfigyelők azt mondják, hogy a szavazatok elsöprő többségét szerezte meg – demokratikus felhatalmazással rendelkezik az elnökség átvételére.

Egyelőre nem világos, hogy Trump miként képzeli el Venezuela tényleges irányítását. Az, hogy a kormány figyelme a külföldi ügyekre összpontosul, magában hordozza annak kockázatát, hogy elidegeníti azokat a hazai támogatókat, akik ellenzik a külföldi beavatkozásokat.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőre ülést hívott össze az amerikai akció megvitatására, amelyet António Guterres főtitkár veszélyes precedensnek nevezett. Oroszország és Kína, Venezuela két fő nemzetközi támogatója szintén bírálta az Egyesült Államok lépéseit.

Maduro ellen 2020-ban emeltek vádat az Egyesült Államokban, többek között kábítószer-terrorizmusban való részvétellel kapcsolatos összeesküvés miatt. A venezuelai elnök következetesen tagadta, hogy bármilyen bűncselekményben érintett lenne.

Címlapkép: A Fehér Ház képén Donald Trump amerikai elnök (j) Pete Hegseth hadügyminiszter (b) és John Ratcliffe CIA-igazgató (k) tásaságában az amerikai hadsereg venezuelai műveletét figyeli Palm Beach-i Mar-a-Lago rezidenciájáról 2026. január 3-án. A művelet során az amerikai katonák elfogták, majd az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét. forrása: MTI/EPA/Fehér Ház