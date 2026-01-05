El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat – Latin-Amerika az Egyesült Államok hátsó udvara –, és gazdaságiakat – adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!
- mondta a volt orosz elnök. Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.
Samu bácsi [az USA-val azonosított "Uncle Sam"] fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése.
"Elég csak az aljas, cinikus [Madeleine] Albright asszonyra [volt amerikai külügyminiszterre] gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először" - nyilatkozott a csípős megjegyzéseiről elhíresült orosz politikus.
"Trump ezt nem is titkolja. Mit is mondhatnánk– ez a lex fortissimum, vagyis az erősebb joga. De akkor mondjuk meg egyenesen a «napfényes Pindosztánból való barátainknak», hogy
most már nincs semmi, amiért akár formálisan is szemrehányást tehetnének országunknak. Nicolás Maduro és feleségének elfogása még nagyobb gyűlöletet fog szülni a gringók iránt Latin-Amerikában
- fogalmazott, a Pindosztánt, az Egyesült Államok orosz szlengben elterjedt pejoratív megnevezését használva.
Medvegyev az európai országok venezuelai eseményekre adott reakcióját a kettős mérce klasszikus példájának nevezte. Úgy vélekedett, hogy "a gyáva és függő euródegeneráltak nagyon szeretnék Washingtonnak minél mélyebben benyalni", ezért "fecsegnek" a venezuelai demokrácia támogatásáról, egyúttal megpróbálva igazolni a nemzetközi jog megsértését.
Medvegyev szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök illegitimitásának kérdését az "európai bolondok" korábban nem vetették fel, ezért Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, azaz szavai szerint "a kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia", mert a hivatali ideje rég lejárt.
Az eltávolítása a legközelebbi jövő kérdése
- vélekedett Zelenszkijről, hozzátéve, hogy ha valakit drogterjesztésért üldözni lehet, akkor az "a narkópojáca és bandája". "A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen «precedenst» Maduróval, megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is" - nyilatkozott.
Medvegyev úgy vélekedett, hogy a caracasi események után
mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak.
Közéjük sorolta a Grönland felett ellenőrzést gyakorló Dániát is, és
nem zárta ki a "neonácinak" bélyegzett Friedrich Merz német kancellár elrablását sem, amit "kiváló fordulatnak" tartana.
Szerinte Merz bíróság elé állításának Németországban is bőven lenne alapja.
Medvegyev ezen kívül sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ nem képes befolyásolni az eseményeket.
"Célunk az, hogy megakadályozzuk a globális katasztrófát olyan körülmények között, amikor a visszatartó mechanizmusok nem működnek. Jelenleg a világ többségét alkotó országok tesznek erőfeszítéseket arra, hogy szembe szálljanak az úgynevezett kollektív Nyugat neokolonialista, imperialista törekvéseivel. A folyamat lassan, de mégis halad előre. És ez óvatos reményt kelt" - mondta.
Végezetül leszögezte, hogy a mai Oroszország a legjelentősebb nukleáris hatalom, amely képes megvédeni magát és szövetségeseit, és ezt szükség esetén meg is fogja tenni, akár megelőző jelleggel is.
Így vagy úgy, de manapság a nukleáris fegyverek birtoklása a legjobb garanciája az állam biztonságának
- állította Medvegyev.
Nemcsak Medvegyev szólalt meg
Andrej Klisasz, az orosz parlamenti felsőház alkotmányos törvényhozási és államépítési bizottságának elnöke vasárnap a Telegram-csatornáján úgy vélekedett, hogy Trump "megtagadta a szuverenitás jogát a nyugati félteke összes országától" és hogy "európai vazallusainak" is fel kell készülniük.
Alekszej Puskov, a orosz felsőház információpolitikai bizottságának elnöke, ugyancsak Telegram-bejegyzésben, úgy vélekedett, hogy "a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi történt Venezuelában, természetesen nem a kábítószer és nem Maduro", hanem az olajkészletei feletti ellenőrzés megszerzése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a venezuelai elnök elfogása elé időzítették a María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Nobel-békedíjjal való kitüntetését, ami a venezuelai "rendszerváltás" témáját előbb a világsajtó egyik legfontosabb témájává tette, majd ezt maga Trump is szóba hozta.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett "fegyveres agresszió" ügyében és közölte, hogy
Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját.
A felek síkraszálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.
Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által
egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót.
A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit.
Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátásását.
Címlapkép forrása: MTI
