Bejelentette Venezuela szövetségese: több tucatnyian meghaltak Donald Trump katonai akciójában

Miguel Díaz-Canel kubai államfő (címlapképünkön) vasárnap bejelentette, hogy "32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor".

A Kubai Kommunista Párt első titkára hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai "harcosok" a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és "küldetésük végrehajtása" során vesztették életüket. A Reuters szerint Madurót hatalomra kerülése óta védte valamennyi kubai egyenruhás.

Az Al Jazeera azt írja,

hivatalos tájékoztatás nem érkezett arról, hogy hányan haltak meg az Egyesült Államok venezuelai akciójában.

Egy tisztviselő a New York Timesnak arról beszélt, hogy legalább 40 halottról lehet szó. Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy néhány katona megsérült, de tudomása szerint halálos áldozatok nincsenek amerikai oldalon.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ernesto Mastrascusa