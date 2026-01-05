Enyhült Donald Trump kezdeti dühe: elmondta, hogy Ukrajna valóban Putyin életére akart törni, vagy sem

Most, hogy utánajártunk, nem hisszük, hogy ez megtörtént

- vonta kétségbe Trump Moszkva állítását az Air Force One fedélzetén. Mint hozzátette, történt ugyan valami "eléggé a közelben", de annak semmi köze nem volt Putyin lakhelyéhez.

Oroszország december 29-én közölte, hogy állítólag 91 ukrán drónt indítottak Putyin egyik rezidenciája felé. Az orosz elnök a vádat egy telefonbeszélgetés során személyesen is ismertette Trumppal.

Akkor hallottam erről először. Azt mondta, hogy megtámadták a házát

- emlékezett vissza Trump tegnap.

Az amerikai elnök a hívás után kezdetben arról beszélt, "nagyon dühös" a történtek miatt. Később azonban szkeptikusabban viszonyult az orosz vádhoz.

Ukrán tisztviselők szerint az időzítés nem véletlen:

éppen akkor kerültek nyilvánosságra, amikor Washington és Kijev egy új béketerven dolgozott.

A CIA már január 1-jén arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna nem vette célba Putyin rezidenciáját

– erről amerikai tisztviselők tájékoztatták a CNN-t.

Amikor a "Föld békéjét" célként kitűző újévi fogadalmáról kérdezték, Trump vasárnap megerősítette, hogy továbbra is le akarja zárni az orosz-ukrán háborút.

Havonta 25–30 ezer katona hal meg, oroszok és ukránok egyaránt. Ha meg tudom állítani, meg akarom állítani. És úgy gondolom, sikerülni fog

- fogalmazott az amerikai elnök.

