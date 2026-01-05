  • Megjelenítés
Enyhült Donald Trump kezdeti dühe: elmondta, hogy Ukrajna valóban Putyin életére akart törni, vagy sem
Globál

Enyhült Donald Trump kezdeti dühe: elmondta, hogy Ukrajna valóban Putyin életére akart törni, vagy sem

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök elmondása szerint nem tekinthető hitelesnek az az orosz állítás, miszerint Ukrajna tavaly év végén dróntámadást indított volna Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen - számol be a Kyiv Independent.

Most, hogy utánajártunk, nem hisszük, hogy ez megtörtént

- vonta kétségbe Trump Moszkva állítását az Air Force One fedélzetén. Mint hozzátette, történt ugyan valami "eléggé a közelben", de annak semmi köze nem volt Putyin lakhelyéhez.

Oroszország december 29-én közölte, hogy állítólag 91 ukrán drónt indítottak Putyin egyik rezidenciája felé. Az orosz elnök a vádat egy telefonbeszélgetés során személyesen is ismertette Trumppal.

Akkor hallottam erről először. Azt mondta, hogy megtámadták a házát

- emlékezett vissza Trump tegnap.

Az amerikai elnök a hívás után kezdetben arról beszélt, "nagyon dühös" a történtek miatt. Később azonban szkeptikusabban viszonyult az orosz vádhoz.

Ukrán tisztviselők szerint az időzítés nem véletlen:

éppen akkor kerültek nyilvánosságra, amikor Washington és Kijev egy új béketerven dolgozott.

A CIA már január 1-jén arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna nem vette célba Putyin rezidenciáját

– erről amerikai tisztviselők tájékoztatták a CNN-t.

Amikor a "Föld békéjét" célként kitűző újévi fogadalmáról kérdezték, Trump vasárnap megerősítette, hogy továbbra is le akarja zárni az orosz-ukrán háborút.

Havonta 25–30 ezer katona hal meg, oroszok és ukránok egyaránt. Ha meg tudom állítani, meg akarom állítani. És úgy gondolom, sikerülni fog

- fogalmazott az amerikai elnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

