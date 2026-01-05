Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget

Újabb légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg libanoni célpontok ellen, miután négy határ menti település lakóinak elrendelték az evakuálást - írja a Reuters.

Az izraeli hadsereg hétfőn csapásokat indított libanoni célpontok ellen, miután felszólította négy település lakóit a terület elhagyására. A katonai szóvivő közlése szerint a Hezbollah és a Hamász katonai infrastruktúráját támadják a Bekaa-völgyben fekvő Hammara és Ain el-Tineh, valamint a délebbre található Kfar Hatta és Aanan térségében.

Izrael és Libanon 2024-ben, amerikai közvetítéssel tűzszünetet kötött, amely véget vetett az izraeli erők és a Hezbollah több mint egy évig tartó összecsapásainak. A harcok során Izrael súlyos csapásokat mért az iráni támogatású fegyveres szervezetre, és jelentősen meggyengítette annak katonai képességeit. A megállapodás óta azonban mindkét fél rendszeresen a tűzszünet megsértésével vádolja a másikat.

Libanonra egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok és Izrael részéről a Hezbollah lefegyverzése érdekében.

A libanoni vezetők attól tartanak, hogy Izrael a csapások eszkalációjával igyekszik rájuk kényszeríteni a gyorsabb és határozottabb fellépést a szervezet fegyverkészletének elkobzására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images