  • Megjelenítés
Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget
Globál

Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget

Portfolio
Újabb légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg libanoni célpontok ellen, miután négy határ menti település lakóinak elrendelték az evakuálást - írja a Reuters.

Az izraeli hadsereg hétfőn csapásokat indított libanoni célpontok ellen, miután felszólította négy település lakóit a terület elhagyására. A katonai szóvivő közlése szerint a Hezbollah és a Hamász katonai infrastruktúráját támadják a Bekaa-völgyben fekvő Hammara és Ain el-Tineh, valamint a délebbre található Kfar Hatta és Aanan térségében.

Izrael és Libanon 2024-ben, amerikai közvetítéssel tűzszünetet kötött, amely véget vetett az izraeli erők és a Hezbollah több mint egy évig tartó összecsapásainak. A harcok során Izrael súlyos csapásokat mért az iráni támogatású fegyveres szervezetre, és jelentősen meggyengítette annak katonai képességeit. A megállapodás óta azonban mindkét fél rendszeresen a tűzszünet megsértésével vádolja a másikat.

Libanonra egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok és Izrael részéről a Hezbollah lefegyverzése érdekében.

A libanoni vezetők attól tartanak, hogy Izrael a csapások eszkalációjával igyekszik rájuk kényszeríteni a gyorsabb és határozottabb fellépést a szervezet fegyverkészletének elkobzására.

Még több Globál

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői

NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője

Kapcsolódó cikkünk

Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége

Elszabadult a pokol Iránban: már lövések dördültek az utcákon, tömegek tüntetnek a rezsim ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility