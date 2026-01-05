NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője

A világ legnagyobb szigete hivatalosan Dánia ellenőrzése alatt áll, annak autonóm területe. Donald Trump már elnökségének első ciklusában szemet vetett Grönlandra, aztán

második ciklusának elején többször is kijelentette, akár katonai erővel is megszerezné a stratégiai fontosságú szigetet.

Bár az utóbbi hónapokban az amerikai elnök ejteni látszott a témát, az elmúlt pár napban újra többször is utalást tett arra, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra. Dánia rendre határozottan elutasította a felvetést, de a Venezuela elleni szombati amerikai katonai akció után felerősödtek a félelmek, hogy Trump katonai erővel is érvényt szerezne területi igényének.

Sajnos úgy gondolom, hogy az amerikai elnököt komolyan kell venni, amikor azt mondja, hogy Grönlandot akarja

– jelentette ki hétfőn a dán kormányfő.

Világossá tettem, hogy mi a Dán Királyság álláspontja, és Grönland többször is kijelentette, hogy nem akar az Egyesült Államok része lenni

– tette hozzá.

Egy esetleges amerikai katonai akció Grönland ellen precedens nélküli lenne annak fényében, hogy mind az Egyesült Államok, mind Dánia a NATO tagja.

Ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO-országot, minden megáll

– fogalmazott Frederiksen.

Címlapkép forrása: Ahmet Gurhan Kartal/Anadolu via Getty Images