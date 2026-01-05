  • Megjelenítés
Tonnaszámra ömlik az olaj az ukrán nagyváros utcáira - Amerikai cég gyárát találták el az orosz drónok
Globál

Tonnaszámra ömlik az olaj az ukrán nagyváros utcáira - Amerikai cég gyárát találták el az orosz drónok

Portfolio
Orosz drónok csaptak le január 5-én Dnyipróra, a Dnyipropetrovszki területen, a támadásban pedig egy amerikai tulajdonú vállalat létesítménye is megsérült számolt be a Kyiv Independent.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Az érintett üzem a Missouri állambeli Saint Louisi székhellyel rendelkező Bunge agrárvállalathoz tartozik. Filatov nem részletezte, pontosan mit gyártanak ott, de hangsúlyozta, hogy polgári létesítményről van szó.

A Liga.net ukrán hírportál információi szerint a

megsérült üzem az Oleina napraforgóolaj-márkához kapcsolódik, amely Ukrajna egyik legnagyobb palackozott étolajgyártója.

Az üzemben napraforgóolajat dolgoznak fel, finomítanak és palackoznak.

Még több Globál

Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői

A polgármester elmondta, hogy a támadás következtében mintegy 300 tonna olaj ömlött ki a város útjaira, ezért a rakpart két-három napig nem lesz járható.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Itt a bejelentés: kulcsszereplőt vett le a sakktábláról Zelenszkij – Zárt ajtók mögött óriási volt a nyomás

A helyi hatóságok szerint civil áldozatokról nem érkezett jelentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility