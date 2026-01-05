Tonnaszámra ömlik az olaj az ukrán nagyváros utcáira - Amerikai cég gyárát találták el az orosz drónok

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Az érintett üzem a Missouri állambeli Saint Louisi székhellyel rendelkező Bunge agrárvállalathoz tartozik. Filatov nem részletezte, pontosan mit gyártanak ott, de hangsúlyozta, hogy polgári létesítményről van szó.

A Liga.net ukrán hírportál információi szerint a

megsérült üzem az Oleina napraforgóolaj-márkához kapcsolódik, amely Ukrajna egyik legnagyobb palackozott étolajgyártója.

Az üzemben napraforgóolajat dolgoznak fel, finomítanak és palackoznak.

A polgármester elmondta, hogy a támadás következtében mintegy 300 tonna olaj ömlött ki a város útjaira, ezért a rakpart két-három napig nem lesz járható.

A helyi hatóságok szerint civil áldozatokról nem érkezett jelentés.

