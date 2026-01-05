"Továbbra is hazám elnöke vagyok" – történelmi pillanatok a New York-i bíróságon

A tárgyalás megkezdése után néhány perccel Alvin Hellerstein bíró felkérte Nicolás Madurót, hogy azonosítsa magát.

"Venezuela elnöke vagyok. A caracasi otthonomban fogtak el" – mondta Maduro spanyolul a bíróságon.

Hellerstein tájékoztatta, hogy joga van ingyenes jogi képviselethez, amennyiben nem engedheti meg magának, és arról is, hogy a tárgyalásig szabadlábon maradhat, hacsak nincs ok az ellenkezőjére.

Miután felolvasták számára a vádirat összefoglalóját, a megbuktatott venezuelai vezető ártatlannak vallotta magát a New York-i szövetségi bíróságon.

Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok, és továbbra is hazám elnöke

– tette hozzá.

Felesége, Cilia Flores szintén ártatlannak vallotta magát. "Nem vagyok bűnös, teljesen ártatlan vagyok" – mondta spanyolul Hellerstein bíró kérdésére.

A bíró tájékoztatta a házaspárt arról, hogy joguk van konzuli tisztviselőkkel egyeztetni, amíg New Yorkban fogva tartják őket. Maduro jelezte, hogy élni kívánnak ezzel a lehetőséggel.

Maduro ügyvédje, Barry Pollack közölte, hogy egyelőre nem kérelmezi az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést, de ezt később megteheti.

A következő tárgyalást március 17-én 11 órára tűzték ki.

