Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában

Zelenszkij azzal indokolta a döntést, hogy Freeland jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetések bevonzásában és a gazdaságfejlesztés területén.
Ukrajnának most erősítenie kell a belső ellenálló képességét. Egyrészt a háború utáni helyreállítás érdekében, ha a diplomácia gyors eredményt hoz. Másrészt a védelem megerősítése miatt, arra az esetre, ha partnereink késlekedése miatt a konfliktus tovább húzódik
- írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.
Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA https://twitter.com/cafreeland?ref_src=twsrc%5Etfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026
Az anyai ágon ukrán felmenőkkel rendelkező Chrystia Freeland 2019 és 2024 között töltötte be a kanadai miniszterelnök-helyettesi posztot, 2015-től egészen tavalyig volt kormánytag Ottawában. Ő vezette a Donald Trump által felmondott észak-amerikai kereskedelmi egyezmény (NAFTA) újratárgyalását, 2024 decemberében pedig a pénzügyminiszteri posztról való lemondásával politikai válságot szított, amely Justin Trudeau liberális miniszterelnök lemondásában csúcsosodott ki.
Miután Mark Carney volt jegybankár, jelenlegi kormányfő tavasszal legyőzte a pártvezetésért folytatott harcban, Freeland parlamenti képviselőként, illetve közlekedési és belkereskedelmi tárcavezetőként folytatta. Nemrég azonban közölte: ez lesz az utolsó törvényhozói ciklusa. Szeptemberben lemondott a miniszteri pozíciójáról, és kinevezték Kanada Ukrajnába delegált különmegbízottjának.
Freeland szláv tanulmányokat végzett Oxfordban, majd újságíróként dolgozott, egyebek mellett Kijevből is tudósított több nemzetközi lapnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
AI-szakértő és profi befektetők a következő Signature befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!
Vízórád van? Figyelmeztetés érkezett
Megszólalt a Víziközmű Szövetség
Veszélyes időjárási jelenség közeleg: vastag jégpáncél boríthatja be az ország egy részét
Ahol nem havazik, ott ónos eső várható.
Kiderült, mennyibe kerül a Novo Nordisk fogyókúrás csodatablettája
Mátol indul az értékesítés az USA-ban.
Ötödével nőtt az eladó lakások száma tavaly
Decemberi hónapokban utoljára ennél nagyobb friss kínálat csak 2021-ben volt - írja az ingatlan.com
Ítéletidő: elesett az európai főváros reptere, magyarországi járat is érintett
Hollandiába is megérkezett a tél.
Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris elszálltak a részvényárfolyamok
Nagy emelkedések a venezuelai hírekre.
Sosem látott részletek jelentek meg Amerika elsöprő katonai győzelméről: így verték szét pillanatok alatt Venezuela hadseregét
Még Maduro palotáját is lemásolták az amerikai különleges erők.
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.