Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette: gazdaságfejlesztési tanácsadójává nevezte ki Chrystia Freeland volt kanadai miniszterelnök-helyettest - számol be a Reuters.

Zelenszkij azzal indokolta a döntést, hogy Freeland jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetések bevonzásában és a gazdaságfejlesztés területén.

Ukrajnának most erősítenie kell a belső ellenálló képességét. Egyrészt a háború utáni helyreállítás érdekében, ha a diplomácia gyors eredményt hoz. Másrészt a védelem megerősítése miatt, arra az esetre, ha partnereink késlekedése miatt a konfliktus tovább húzódik

- írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.

Az anyai ágon ukrán felmenőkkel rendelkező Chrystia Freeland 2019 és 2024 között töltötte be a kanadai miniszterelnök-helyettesi posztot, 2015-től egészen tavalyig volt kormánytag Ottawában. Ő vezette a Donald Trump által felmondott észak-amerikai kereskedelmi egyezmény (NAFTA) újratárgyalását, 2024 decemberében pedig a pénzügyminiszteri posztról való lemondásával politikai válságot szított, amely Justin Trudeau liberális miniszterelnök lemondásában csúcsosodott ki.

Miután Mark Carney volt jegybankár, jelenlegi kormányfő tavasszal legyőzte a pártvezetésért folytatott harcban, Freeland parlamenti képviselőként, illetve közlekedési és belkereskedelmi tárcavezetőként folytatta. Nemrég azonban közölte: ez lesz az utolsó törvényhozói ciklusa. Szeptemberben lemondott a miniszteri pozíciójáról, és kinevezték Kanada Ukrajnába delegált különmegbízottjának.

Freeland szláv tanulmányokat végzett Oxfordban, majd újságíróként dolgozott, egyebek mellett Kijevből is tudósított több nemzetközi lapnak.

