  • Megjelenítés
A Portfolio technológiai újságírót keres
Globál

A Portfolio technológiai újságírót keres

Portfolio
A magyarországi gazdasági média vezető szereplője, a Portfolio, komoly szakmai ambíciókkal rendelkező junior technológiai újságírót keres. Az ideális jelölt pályakezdő vagy 1-2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?

  • Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
  • Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
  • Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • Hírfüggő vagy 
  • Felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
  • Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök 
  • Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
  • Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel 
  • Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van 
  • Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
  • Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
  • Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
  • Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket 

Ezek várnak rád a Portfolio-nál

  • Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként 
  • Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek  
  • Versenyképes juttatás 
  • Karrierlehetőség 
  • Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik 
  • Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség 
  • Segítőkész csapat, jó hangulat 
  • Sikeres és stabil munkáltatói háttér

Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility