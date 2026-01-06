Alapos fordulatot hoztak a háborúban a mögöttünk hagyott hónapok: ezért lehet 2026 a béke éve

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Míg 2024 az „anyagháború” éve volt, 2025 egyértelműen a „diplomácia” éveként jellemezhető. A frontvonalak 2024 végéhez képest nem változtak drámai mértékben, de a háború intenzitása és a hátországok teherbíró képessége kritikus ponthoz érkezett. A legfontosabb változásokat Donald Trump elnöksége, az ukrán pénzügyi problémák a korrupciós botrányok árnyékában, illetve Oroszország növekvő gazdasági problémái hozták. Az orosz és az ukrán pozíciók azonban rengeteget közeledtek egymáshoz egyetlen év alatt, és ha a tavaly elkezdett diplomáciai folyamatok folytatódnak, jó esély van arra, hogy 2026 a béke éve lehet.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A drónok és a rekordmagas katonai áldozatok éve

Az elmúlt évet két fő motívum dominálta: a drónháború és a diplomácia. Az előbbi egy többéves folyamat eredménye, azonban 2025-ben vált teljesen egyértelművé, hogy a harcteret végleg a drónok dominálják. A fronton mind a tüzérség, mind a harckocsik háttérbe szorultak: a legfontosabb fegyverré az olcsón és tömegesen előállítható drónok váltak.

Ukrajna folytatta az orosz olajfinomítók és logisztikai központok elleni csapásokat, míg Oroszország az ukrán energetikai hálózat teljes megsemmisítésére törekedett a tél beállta előtt.

Az orosz precíziós rakétákkal folytatott csapásokat felváltották a nagy mennyiségben indított drónok, amelyek egy-egy támadásnál újabb és újabb mennyiségi rekordokat döntöttek.

Az egy évvel korábbi 50-100-as nagyságrendről hirtelen 500-800-as nagyságrendre ugrottunk az egyszerre elindított drónok számában.

Lelőtt Sahed (Gerany) drón az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében 2024-ben. Forrás: npu.gov.ua

Most már egyértelműen a drónok okozzák a legtöbb veszteséget a harctéren, nem a tüzérség, nem a gravitációs bombák, nem a légierő, nem a rakéták. Ezzel együtt a drónok képesek arra, hogy a nagy mennyiségnek és manőverezhetőségüknek köszönhetően mélyen az ellenfél hátországában találják el a stratégiai célpontokat.

Mindez pedig tovább erősítette az orosz-ukrán háborúra eddig érvényes szabályt: minden egyes újabb éve a háborúnak sokkal véresebb és halálosabb lesz, mint a korábbi.



Az Economist konzervatív becslései szerint csak a tavalyi év legalább százezer orosz katona halálát okozhatta. A Mediazona nyilvános forrásokból gyűjtött, név szerint ismert katonai veszteségei jelenleg 156 ezernél járnak, de a 2025-ös név szerinti veszteségek gyűjtése a következő hónapokban kerül sorra. Az oknyomozó portál legalább 60 ezer orosz halottal számol, miközben a háború közel négy éve alatt a teljes orosz veszteség már 250 ezer fő környékén tarthat.

Az ukrán halottak számát nehezebb megbecsülni a háború jellegéből adódóan: mivel alapvetően az oroszok mennek előre, és az ukrán haderő hátrál, ezért az elveszített területeken maradhat sok holttest, akiket nem lehet jelenleg azonosítani. Az ukrán név szerinti veszteségeket nyilvántartó Ualosses jelenleg 87 ezer beazonosított halottnál tart, ami azt jelenti, hogy összesen legalább 140-150 ezer halottról beszélhetünk.

A drónháború az elmúlt évek legmagasabb civil áldozatait hozta magával: az ENSZ novemberi adatai szerint az év első tíz hónapjában 26%-kal nőtt az ukrán civil áldozatok száma az előző évhez képest – október végéig 548-an vesztették életüket az orosz támadások miatt. Az ukrán fővárosban például közel négyszer annyi halálos áldozata volt a tavalyi évnek, mint 2024-ben.

Az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén autók lángolnak kijevi lakóházak parkolójában egy orosz dróntámadás után, 2025. szeptember 20-án. MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat

Nagyon lassan változó frontvonal

A nagy veszteségek ellenére a harctéren nem hozott drasztikus változásokat az elmúlt egy év: az orosz haderő néhány tíz kilométert tudott haladni előre a különböző frontszakaszokon, és Ukrajna területének kevesebb mint 1 százalékát foglalta el – hasonlóan a 2024-es évhez. A fő célt, a Kramatorszk–Szlovjanszk agglomeráció megközelítését ez idő alatt még mindig nem sikerült elérniük.

Egyrészről jól láthatóak az ukrán haderő fő problémái: az élőerő pótlása egyre nehezebb, miközben tavaly már nem volt erejük a katonai kezdeményezés átvételére és egy ellentámadás végrehajtására. Az év folyamán végig az orosz haderő volt támadásban. Másrészről az orosz hadsereg sikerei továbbra is csak korlátozottak maradtak.

A diplomácia éve

Donald Trump 2025 januári beiktatása drasztikus változást hozott a háború dinamikájában:

2025-ben már nem a háború megnyerése dominálta a közbeszédet mindkét oldalon, hanem a diplomácia.

Trump újranyitotta a kommunikációs csatornákat Moszkvával, és az ukrán, illetve az orosz tárgyalásokra kinevezett megbízottjai (Steve Witkoff és Keith Kellogg) a lehetséges kompromisszumos pontokat és a vörös vonalakat kezdték kitapogatni. Beiktatása óta Donald Trump már legalább kilencszer beszélt telefonon Vlagyimir Putyinnal, és egyszer találkoztak személyesen Alaszkában, illetve hatszor találkozott személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián tartott sajtóértekezletük elõtt 2025. december 28-án. MTI/AP/Alex Brandon

A felek már nem a „teljes győzelem”, hanem a tárgyalási pozíciók javítása érdekében indítottak hadműveleteket. A békeközvetítést Washington úgy tudta folytatni, hogy lényegében semleges szereplőként állították be magukat, miközben valójában Ukrajna partnereként Amerika aktív szereplője a háborúnak. Mégis,

Trump diplomáciai folyamata azért végződhet sikeresen, mert mindkét fél a korlátai felé közeledik: Ukrajnában az élőerő fog egyre nagyobb problémát jelenteni, Oroszországban pedig a gazdaság.

Gazdasági szempontból a 2025-ös év töréspontot jelentett Oroszország számára: a korábbi, hadigazdaságra való átállás miatti lendület elfogyott, és az ország recesszióközeli helyzetbe került. 2025 harmadik negyedévében a Rosszsztat adatai szerint a GDP-növekedés 0,6%-ra csökkent (előző negyedévben 1,1% volt), miközben az év utolsó, negyedik negyedévére 0% körüli dinamikát várnak. Az előrejelzések szerint 2026 első negyedévében az orosz gazdaság recesszióba süllyedhet. A növekedést strukturális tényezők fékezik – elsősorban a munkaerőpiac problémái (a munkaerőt felszívja a hadsereg és a védelmi ipar), illetve a nyugati szankciók. A demográfiai problémákat ráadásul most a külföldi bevándorlók révén sem tudják megoldani: miközben tíz évvel ezelőtt még közel 7 millió engedéllyel tartózkodó külföldi munkavállaló volt Oroszországban (elsősorban Közép-Ázsiából), addig jelenleg ez a szám 3,5 millió fő körül mozog. 2026-ban a Bell hírportál számításai szerint az orosz szövetségi költségvetés csaknem fele (47%) a védelmi jellegű kiadásokra (38%) és az államadósság törlesztésére (8,8%) fog jutni.

Ráadásul az orosz társadalom háború iránti megítélése is sokat változott: kezdetben sokan a felmérések szerint lehetőségeket láttak benne a szociális egyenlőtlenségek megváltoztatására. Azonban 2024 második felétől ezek a remények fokozatosan összeomlottak: a felmérések szerint egyre csökkent azok száma, akik pozitív változásokat vártak a „különleges katonai művelettől”.

2025 októberére a felmérésekben egy emberre, aki pozitív várakozásokról beszélt, három olyan jutott, aki kifejezetten negatívan látta a helyzetet.

Hasonló átalakuláson ment keresztül az ukrán társadalom is: tovább csökkent azok száma, akik a háború végét az 1991-es határok visszaállításában látják, és többségbe kerültek azok, akik a békét akár kompromisszumok árán is szeretnék. Az ukrán társadalom a háború negyedik évében egyre inkább a kifáradás jeleit mutatja. Mind az orosz, mind az ukrán folyamatok pedig így alapvetően a béke irányába mozdítják el a háború menetét.

Na de mi várható 2026-ban?

Február végén a háború ötödik évébe fogunk lépni. A háborúknak különböző dinamikája van: a polgárháborúk általában jóval tovább, akár néhány évtizedig tartanak a 20. század példái alapján, míg az államközi konfliktusok csak néhány évig. Egy tipikus, nagy intenzitású 20. századi konfliktus átlagosan 3-4 évig tartott, derül ki a Correlates of War projekt adatai alapján, 2026 elején ezen már túl leszünk. Az első világháború 4 évig tartott, a második világháború 6 évig (bár a szovjetek számára csak 4 év volt).

Az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén lángoló épület a kelet-ukrajnai Harkiv megyében fekvő Kupjanszkban egy orosz siklóbomba becsapódása után, 2025. április 6-án. MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat

A következő szempontok mutatnak a háború lezárása irányába:

Az ukrán társadalom egyre inkább belefárad a háborúba és a néhány naponta történő orosz támadásokba. Az emberi élőerő toborzásának a csökkenése fokozatosan fog gondokat jelenteni. Az EU által Ukrajnának adott újabb hitel nagyjából másfél évre megoldja a pénzügyi gondokat, de utána már nincs terv, vagyis a logika azt diktálja, hogy még azelőtt kell megegyezni, mielőtt kezd majd elfogyni a pénz. Az orosz társadalom is kezd belefáradni a háborúba, csak másként, mint az ukrán. Az évek óta tartó magas infláció és a gazdaság strukturális problémái stresszközeli állapotba hajtották az orosz gazdaságot, a Putyin rendszere által hirdetett patriotikus eredmények már nem hozzák lázba a lakosságot, mint a Krím-félsziget megszállása idején vagy mint a háború elején. A többség inkább lezárná a konfliktust, akár annak az árán is, hogy Moszkva még nem érte el a katonai céljait. És miután a gazdaság fokozatosan fordul recesszióba, a közhangulat drasztikus megváltoztatását valószínűleg a hatalom sem akarná megvárni. Az Egyesült Államokban ősszel időközi választásokra kerül sor, és miután Donald Trump választási kampányának az egyik központi ígérete volt az orosz-ukrán háború megállítása, az amerikai elnök fokozottan próbál majd minden tőle telhetőt megtenni ennek érdekében. Kiszállni már nem tud, ahhoz túl késő. 2025 végére Trump népszerűsége második elnöksége eddigi mélypontját érte el: a Gallup mérései szerint támogatottsága jelenleg 36%-on áll, miközben az elutasítottsága 60%-ra emelkedett. A háború lezárása nagy adut jelentene Trumpnak a félidős választások előtt. Miközben a 2024-es amerikai elnökválasztás inkább a háború lezárása ellen hatott – az oroszok mindenképp meg akarták várni azt, hogy mi történik, ha a demokrata vezetés helyett republikánusok kerülnek hatalomra –, addig a 2026-os amerikai félidős választások pont ellenkező hatással lehetnek a háború alakulására. Jelenleg a republikánus párté a többség a kongresszus alsó- és felsőházában. A félidős választásokat követően a jelenlegi felméréseket tekintve ez jó eséllyel változni fog, és Moszkva sokkal kevésbé bízhat majd a demokraták kompromisszumkészségében. Vagyis Vlagyimir Putyin vélhetően ki akarja majd használni az időt, hogy a körülményekhez képest kedvezőbb feltételeket kössön, amíg Trump ellenőrzi az amerikai Kongresszust.

Drasztikusan változtak a pozíciók

Az elmúlt egy év dinamikája is a háború lezárása felé hat: 2024-ben a diplomáciai álláspontok nem közeledtek, sőt: a két fél feltételrendszere kristálytisztán kirajzolta a „zéró összegű játszma” jellegét. A felek nem kompromisszumot kerestek, hanem mindketten a másik fél teljes kapitulációjával felérő feltételeket szabtak a tárgyalások megkezdéséhez. 2024 végén Moszkva követeléseinek minimuma volt a négy megszállt ukrán terület teljes közigazgatási határának a megszerzése, az elfoglalt területek jogi elismerése, az ukrán haderő drasztikus korlátozása, valamint új elnökválasztás kikényszerítése Ukrajnában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök észak-koreai katonai vezetőkkel a II. világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulójának alkalmából tartott gyõzelem napi díszszemle után a moszkvai Vörös téren 2025. május 9-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov

Ukrajna egy évvel ezelőtt még a Zelenszkij által 2022. végén felvázolt békeformulára és 2024 szeptemberében bemutatott győzelmi tervre építette a pozícióit. Vagyis többek között az 1991-es határok visszaszerzését, a frontvonal befagyasztásának az elutasítását, a Vlagyimir Putyinnal való találkozó kizárását, Oroszország felelősségre vonását és az okozott károk kifizetését jóvátétel formájában.

Ehhez képest 2026 elejére merőben különböző pozíciókkal érkeztek a felek: már nincs szó legitimációs kérdésekről, és tárgyalni akarnak egymással. Ukrajna már örülne a jóvátétel akárcsak egy részének is, és már szó sincs az 1991-es határokról: ha a jelenlegi frontvonal mentén történne a rendezés, most azonnal aláírnák a békét. Hasonlóképpen Oroszország is már megelégedne az ukrán haderő pusztán szimbolikus korlátozásával, nem zárkózik el bizonyos jóvátétel megfizetésétől (csak azt nem jóvátételnek, hanem helyreállítási pénznek hívják majd), és a négy ukrán megye közigazgatási határa helyett boldog lenne Donyeck maradék részének a megszerzésével is, sőt, cserében akár máshol is átengedne területeket (pl. Harkiv megyében). Ha ez a dinamika folytatódik 2026 folyamán, akkor talán egyre több esély mutatkozik az orosz-ukrán háború idei lezárására.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images