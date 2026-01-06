Donald Tusk üzent Donald Trumpnak: el a kezekkel!

Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára. Az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik – jelezte Tusk.

Úgy ítélte meg: Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.

Tusk hangsúlyozta: semmilyen NATO-tagnak „nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot”, egyébként

értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség.

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát. Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására – fogalmazott Tusk.

Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt

– fűzte hozzá a kormányfő.

Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban

mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni.

Grönland Dánia autonóm területe, amelyre Donald Trump már többször kifejezte területi igényét, legutóbb a Venezuela elleni katonai akció után. Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a NATO-nak vége, ha az Egyesült Államok támadást intéz egy másik NATO-tagállam ellen.

Címlapkép forrása: Rita Franca/SOPA Images/LightRocket via Getty Images