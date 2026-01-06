  • Megjelenítés
Donald Tusk üzent Donald Trumpnak: el a kezekkel!
Globál

Donald Tusk üzent Donald Trumpnak: el a kezekkel!

MTI
|
Portfolio
Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára. Az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik – jelezte Tusk.

Úgy ítélte meg: Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.

Tusk hangsúlyozta: semmilyen NATO-tagnak „nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot”, egyébként

értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség.

Még több Globál

Trump katonai beavatkozása után indul a dominóhatás? - Négy ország is vesztes lehet

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

A Portfolio technológiai újságírót keres

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát. Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására – fogalmazott Tusk.

Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt

– fűzte hozzá a kormányfő.

Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban

mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni.

Grönland Dánia autonóm területe, amelyre Donald Trump már többször kifejezte területi igényét, legutóbb a Venezuela elleni katonai akció után. Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a NATO-nak vége, ha az Egyesült Államok támadást intéz egy másik NATO-tagállam ellen.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője

Címlapkép forrása: Rita Franca/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility