  • Megjelenítés
Erős földrengés rázta meg Japánt
Globál

Erős földrengés rázta meg Japánt

MTI
Erős földrengés rázta meg kedden hajnalban Japán északnyugati részét, de cunamiveszély nem volt, és komolyabb károkról vagy életveszélyes sérülésekről sem érkezett jelentés.

A japán meteorológiai szolgálat szerint a

6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték.

A földrengés epicentruma körülbelül 10 kilométer mélységben volt.

Az ügynökség óvatosságra intette a régió lakosait, mert még további erős földrengésekre számít a következő napokban.

Még több Globál

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Elnököt igen, rezsimet nem vált Trump Venezuelában – Titkos CIA-jelentés döntheti el az ország sorsát?

Fagy: itt a figyelmeztetés a Balaton kapcsán

A földrengésben néhányan könnyebben megsebesültek a mentők beszámolója szerint. A Sinkanszen nagysebességű vonatok közlekedését ideiglenesen felfüggesztették.

A hatóságok közlése szerint nem találtak rendellenességet a helyi atomerőműben. Japán a csendes-óceáni Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility