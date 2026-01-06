Erős földrengés rázta meg Japánt

A japán meteorológiai szolgálat szerint a
6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték.
A földrengés epicentruma körülbelül 10 kilométer mélységben volt.
Az ügynökség óvatosságra intette a régió lakosait, mert még további erős földrengésekre számít a következő napokban.
A földrengésben néhányan könnyebben megsebesültek a mentők beszámolója szerint. A Sinkanszen nagysebességű vonatok közlekedését ideiglenesen felfüggesztették.
A hatóságok közlése szerint nem találtak rendellenességet a helyi atomerőműben. Japán a csendes-óceáni Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
Címlapkép forrása: Shutterstock
