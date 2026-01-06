Felütötte a fejét a súlyos és gyors lefolyású H5N1-es vírus

Magas patogenitású H5N1-es madárinfluenza-járványt azonosítottak Izrael északi részén, Szde Jaakov településen egy kétezer egyedből álló kacsaállományban – közölte az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH).

A párizsi székhelyű szervezet az izraeli hatóságok jelentésére hivatkozva számolt be arról, hogy az érintett állományban kilencven madár pusztult el. A fennmaradó állatokat elővigyázatosságból leölték, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését.

Ez az első madárinfluenza-járvány Izraelben bő egy év után.

A betegség globális terjedése továbbra is aggodalomra ad okot a kormányok és a baromfiipar számára.

A vírus az elmúlt években súlyos veszteségeket okozott az állományokban. A járvány több országban ellátási zavarokat idézett elő, hozzájárult az élelmiszerárak emelkedéséhez, és növelte az emberre való átterjedés kockázatát is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images