Folyamatosan durvul a helyzet: ropognak a fegyverek Iránban, már 25-en meghaltak
Portfolio
Már legalább 25 halottja van a 9 napja tartó tüntetéseknek Iránban - közölte a Reuters.

Iránban legalább 25 ember vesztette életét a tüntetések első kilenc napja alatt – állítják jogvédő szervezetek a Reuters cikke szerint. A demonstrációk a teheráni bazárban robbantak ki a nemzeti valuta mélyrepülése és a növekvő infláció miatt, majd több nyugati és déli városra is átterjedtek.

A tiltakozások mérete egyelőre elmarad a 2022–2023-as megmozdulásoktól, amelyeket Mahsza Amini halála váltott ki. A fiatal nő az erkölcsrendészet őrizetében halt meg, miután állítólag megsértette az iszlám köztársaság szigorú öltözködési szabályait. A mostani, eredetileg gazdasági indíttatású tüntetéseken azonban

egyre többen fejezik ki elégedetlenségüket az ország vallási vezetésével szemben is.

A Hengaw nevű kurd–iráni jogvédő csoport szerint a halálos áldozatok között négy, tizennyolc év alatti fiatal is van, a letartóztatottak száma pedig meghaladja az ezret. A HRANA aktivistahálózat január 5-i adatai szerint legalább 29-en haltak meg – köztük két rendőr –, és 1203 embert vettek őrizetbe.

Az iráni hatóságok nem közöltek adatokat a tüntetők áldozatairól, de megerősítették, hogy a biztonsági erők két tagja életét vesztette, és több mint tucatnyian megsebesültek.

Ahmad Reza Radan rendőrfőnök a helyi média szerint kijelentette: a rendvédelmi szervek különbséget tesznek a tüntetők és a zavargók között, utóbbiakkal szemben pedig keményen lépnek fel. Felszólította azokat, akiket "külföldi szolgálatok megtévesztettek", hogy adják fel magukat.

Az iráni vezetés elismerte a gazdasági nehézségeket, ugyanakkor külföldi hatalmakhoz köthető hálózatokat vádol azzal, hogy káoszba taszítanák az országot. Maszúd Pezeskián elnök párbeszédet sürgetett, és reformokat ígért a pénzügyi rendszer stabilizálására. A kormány bejelentette, hogy január 10-től megszünteti az importőröknek biztosított kedvezményes árfolyamot, és ehelyett közvetlen támogatást nyújt az állampolgároknak az alapvető cikkek vásárlásához. December 29-én a jegybank elnökét is leváltották.

A riál kedden tovább gyengült: 1 489 500-as árfolyamon jegyezték a dollárral szemben, ami mintegy négy százalékos esést jelent a tüntetések kezdete óta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Lab Ky Mo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

