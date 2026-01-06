Havat lapátolt egész reggel? Még csak most jön a java!

Délután délnyugat felől ismét egyre többfelé várható havazás és most már délkeleten is hullani fog - írja az Időkép.hu. Kedd hajnalban kelet, északkelet felé vonult el a havazás első hulláma, sok helyen akár 10 centiméteres hótakaróval köszöntött be a reggel. A Weather on Maps pedig arról készített modelljei alapján videót, hogyan tolódik egyre nyugatabbra tolódik az a zóna, ahol a legtöbb friss hó várható szerda délig.

Míg hétfőn még a Tiszántúlon várta a legtöbb friss havat az előrejelzési rendszer, a legfrissebb WRF modell már a Kaposvár-Budapest-Balassagyarmat tengelyre helyezi át a csapadék súlypontját - írja a Weather on Maps Facebook-bejegyzésében.

"Az animáció mindhárom képkockáján ugyanarra a kedd déltől szerda délig terjedő időszakra láthatjátok a várt friss hó mennyiségét, de rendre a 00UTC-kor, 06UTC-kor és 12UTC-kor indított modellfutások alapján. Egyértelmű a nyugatra tolódás" - írják.

Figyelmeztettek arra is, hogy a hó mellé megérkezik a szél is: szerda délig elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti fele, másodsorban a Balaton-felvidék és a Bakony térsége lesz egyszerre szeles és a hóesés által érintett.

Így hófúvásnak, sőt hótorlaszok és hóakadályok képződésének is itt van a legnagyobb esélye a keddről szerdára virradó éjjel során.

Természetesen a havazás és a legalább élénk szél másutt is lassítani, nehezíteni fogja a közlekedést.

Az Időkép előrejelzése szerint sokfelé újabb 10-15 centivel gyarapodhat a hóréteg, csak az északnyugati határ menti részek maradhatnak ki a havazásból, de a Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli részén még ennél is több hullhat.

Szerda reggel még főként keleten, helyenként a középső tájakon havazhat, majd délelőtt a legtöbb helyen megszűnik a csapadékhullás.

Szerda este várhatóan még egy harmadik hullám is érkezik, amely főként az ország keleti felét érinti. Ez a csapadéktömb csütörtök délre hagyja el az északkeleti tájakat, ekkor nyugat felől már egyre többfelé kisüt a nap.

Csütörtökre az ország déli, délkeleti harmadát nagy területen 20, a déli tájakat 30 centimétert meghaladó vastagságú hótakaró fedheti be.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás