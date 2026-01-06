Havat lapátolt egész reggel? Még csak most jön a java!

Míg hétfőn még a Tiszántúlon várta a legtöbb friss havat az előrejelzési rendszer, a legfrissebb WRF modell már a Kaposvár-Budapest-Balassagyarmat tengelyre helyezi át a csapadék súlypontját - írja a Weather on Maps Facebook-bejegyzésében.
"Az animáció mindhárom képkockáján ugyanarra a kedd déltől szerda délig terjedő időszakra láthatjátok a várt friss hó mennyiségét, de rendre a 00UTC-kor, 06UTC-kor és 12UTC-kor indított modellfutások alapján. Egyértelmű a nyugatra tolódás" - írják.
Figyelmeztettek arra is, hogy a hó mellé megérkezik a szél is: szerda délig elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti fele, másodsorban a Balaton-felvidék és a Bakony térsége lesz egyszerre szeles és a hóesés által érintett.
Így hófúvásnak, sőt hótorlaszok és hóakadályok képződésének is itt van a legnagyobb esélye a keddről szerdára virradó éjjel során.
Természetesen a havazás és a legalább élénk szél másutt is lassítani, nehezíteni fogja a közlekedést.
Az Időkép előrejelzése szerint sokfelé újabb 10-15 centivel gyarapodhat a hóréteg, csak az északnyugati határ menti részek maradhatnak ki a havazásból, de a Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli részén még ennél is több hullhat.
Szerda reggel még főként keleten, helyenként a középső tájakon havazhat, majd délelőtt a legtöbb helyen megszűnik a csapadékhullás.
Szerda este várhatóan még egy harmadik hullám is érkezik, amely főként az ország keleti felét érinti. Ez a csapadéktömb csütörtök délre hagyja el az északkeleti tájakat, ekkor nyugat felől már egyre többfelé kisüt a nap.
Csütörtökre az ország déli, délkeleti harmadát nagy területen 20, a déli tájakat 30 centimétert meghaladó vastagságú hótakaró fedheti be.
A korábbi hóhelyzetről és a kilátásokról többek között itt írtunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
