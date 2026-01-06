  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Az ukrán külső hírszerzés jelentése szerint Oroszországban felgyorsult a vidék elnéptelenedése: csak a tavalyi évben 266 települést szüntettek meg hivatalosan, a többségük már teljesen lakatlan volt – írja az RBC-Ukraine.

A legtöbb mostanra megszűnt falu a Novgorodi és a Kosztromai területen volt egykoron: e két oblasztyban az összes megszüntetett település háromnegyede található.

A harmadik helyen a Permi határterület áll, ahol a hatóságok nemcsak a falvak kihalását regisztrálják, hanem szándékosan telepítik át a kis lélekszámú, távoli települések lakosságát. Egyes kis falvakat nagyobb falvakba olvasztanak össze, hogy kompenzálják az infrastrukturális hiányosságokat.

Az ukrán külső hírszerzés szerint ez a hanyatlás jogi formalizálása.

A megszűnt falvak területét gazdasági célokra hasznosítják.

Oroszország néhány nagy agglomeráción kívül rendszerszintű hanyatlást mutat: az elnéptelenedés, a falvak eltűnése és a fejlődési szakadék tovább nő, miközben a hangzatos programok csak papírdíszek maradnak a gyors kiürülés valóságával szemben

– írja jelentésében az ukrán külső hírszerzés.

