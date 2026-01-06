Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal

Ma csúcstalálkozót tart Párizsban a "hajlandók koalíciója", azok az európai országok, melyek Ukrajna elkötelezett támogatóinak tartják magukat, valamint az Egyesült Államok.
A találkozó célja létrehozni olyan biztonsági garanciákat, melyekkel el tudnak rettenteni egy újabb orosz támadást arra az esetre, ha a háborút sikerül lezárni.
A Sky News által január 6-án megismert dokumentumtervezetek szerint a csomag része lehet egy többnemzetiségű haderő ukrajnai telepítése, valamint az Egyesült Államok kifejezett biztonsági kötelezettségvállalása arra az esetre, ha Oroszország újabb támadást indítana.
A Reuters által megismert nyilatkozattervezet szerint a szövetségesek készek "politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciákat" elfogadni, amelyek automatikusan életbe lépnének, ha Oroszország újabb fegyveres támadást indít Ukrajna ellen. A dokumentum alapján ezek
a kötelezettségvállalások magukban foglalhatják katonai képességek, hírszerzési és logisztikai támogatás biztosítását, valamint további szankciók bevezetését is.
A Le Monde értesülései szerint Franciaország, az Egyesült Királyság és Törökország Párizsban amellett fog érvelni, hogy békefenntartó vagy stabilizációs erőket telepítsenek Ukrajnába.
A tervek szerint a haderő létszáma 15–30 ezer fő között mozogna.
A szárazföldi csapatok zömét Franciaország és az Egyesült Királyság adná, míg Törökország a Fekete-tenger térségének biztonságáért felelne. A katonák többségét Nyugat-Ukrajnában állomásoztatnák, nem pedig a frontvonal közvetlen közelében. A haderő fő feladata az elrettentés, az ukrán fegyveres erők újjáépítésének támogatása és a tűzszünet utáni helyzet stabilizálása lenne.
Egy másik dokumentumtervezet szerint az Egyesült Államok vállalná, hogy orosz támadás esetén támogatja a többnemzetiségű erőket.
Washington várhatóan nem telepít szárazföldi csapatokat Ukrajnába, de kulcsszerepet játszana a koalíciós partnerek mellett a fent említett feladatok támogatásában.
A javaslat értelmében az esetleges tűzszünet felügyeletét az Egyesült Államok látná el, miközben a koalíció tagjai részt vennének a megállapodás megfigyelésében és betartatásában.
A tervezet szövege a mai tárgyalások menetének fejében még változhat. A végleges intézkedési csomagot emellett az is biztosan befolyásolja majd, hogy Oroszország mit szól majd a tervezet egyes komponenseihez. Moszkva korábban többször is egyértelműen arról kommunikált, hogy nem fogadja el NATO-csapatok Ukrajnába telepítését.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Alapos fordulatot hoztak a háborúban a mögöttünk hagyott hónapok: ezért lehet 2026 a béke éve
Bendarzsevszkij Anton cikke.
Havat lapátolt egész reggel? Még csak most jön a java!
Érkezik a havazás második, majd harmadik hulláma az Időkép szerint.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Egyetlen bejelentés kellett az Nvidiától, és megütöttek egy egész szektort
Nagy esésben a részvények.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Lecsapott a tél: kifogyóban a létfontosságú folyadék Európa egyik legnagyobb repterén, ami nélkül nem szállhatnak fel a gépek
Járatok ezreit törölték már eddig is.
Tovább duzzad a Nestlé termékvisszahívása, további tápszereket érint a szennyeződés
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve hív vissza termékeket.
Évekig futhattak a pénzük után, most a csődbe ment ország kárpótolná őket
Négy év alatt járna vissza 100 ezer dollár.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?