Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal

Ma csúcstalálkozót tart Párizsban a "hajlandók koalíciója", azok az európai országok, melyek Ukrajna elkötelezett támogatóinak tartják magukat, valamint az Egyesült Államok.

A találkozó célja létrehozni olyan biztonsági garanciákat, melyekkel el tudnak rettenteni egy újabb orosz támadást arra az esetre, ha a háborút sikerül lezárni.

A Sky News által január 6-án megismert dokumentumtervezetek szerint a csomag része lehet egy többnemzetiségű haderő ukrajnai telepítése, valamint az Egyesült Államok kifejezett biztonsági kötelezettségvállalása arra az esetre, ha Oroszország újabb támadást indítana.

A Reuters által megismert nyilatkozattervezet szerint a szövetségesek készek "politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciákat" elfogadni, amelyek automatikusan életbe lépnének, ha Oroszország újabb fegyveres támadást indít Ukrajna ellen. A dokumentum alapján ezek

a kötelezettségvállalások magukban foglalhatják katonai képességek, hírszerzési és logisztikai támogatás biztosítását, valamint további szankciók bevezetését is.

A Le Monde értesülései szerint Franciaország, az Egyesült Királyság és Törökország Párizsban amellett fog érvelni, hogy békefenntartó vagy stabilizációs erőket telepítsenek Ukrajnába.

A tervek szerint a haderő létszáma 15–30 ezer fő között mozogna.

A szárazföldi csapatok zömét Franciaország és az Egyesült Királyság adná, míg Törökország a Fekete-tenger térségének biztonságáért felelne. A katonák többségét Nyugat-Ukrajnában állomásoztatnák, nem pedig a frontvonal közvetlen közelében. A haderő fő feladata az elrettentés, az ukrán fegyveres erők újjáépítésének támogatása és a tűzszünet utáni helyzet stabilizálása lenne.

Egy másik dokumentumtervezet szerint az Egyesült Államok vállalná, hogy orosz támadás esetén támogatja a többnemzetiségű erőket.

Washington várhatóan nem telepít szárazföldi csapatokat Ukrajnába, de kulcsszerepet játszana a koalíciós partnerek mellett a fent említett feladatok támogatásában.

A javaslat értelmében az esetleges tűzszünet felügyeletét az Egyesült Államok látná el, miközben a koalíció tagjai részt vennének a megállapodás megfigyelésében és betartatásában.

A tervezet szövege a mai tárgyalások menetének fejében még változhat. A végleges intézkedési csomagot emellett az is biztosan befolyásolja majd, hogy Oroszország mit szól majd a tervezet egyes komponenseihez. Moszkva korábban többször is egyértelműen arról kommunikált, hogy nem fogadja el NATO-csapatok Ukrajnába telepítését.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images