Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal
Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal

Többnemzetiségű haderő Ukrajnába telepítését, jogi szempontból kötelező biztonsági garanciákat, valamint az Egyesült Államok kifejezett védelmi szerepvállalását készítik elő egy újabb orosz támadás elrettentésére Kijev szövetségesei mai tanácskozásuk során - írta meg az United24.

Ma csúcstalálkozót tart Párizsban a "hajlandók koalíciója", azok az európai országok, melyek Ukrajna elkötelezett támogatóinak tartják magukat, valamint az Egyesült Államok.

A találkozó célja létrehozni olyan biztonsági garanciákat, melyekkel el tudnak rettenteni egy újabb orosz támadást arra az esetre, ha a háborút sikerül lezárni.

A Sky News által január 6-án megismert dokumentumtervezetek szerint a csomag része lehet egy többnemzetiségű haderő ukrajnai telepítése, valamint az Egyesült Államok kifejezett biztonsági kötelezettségvállalása arra az esetre, ha Oroszország újabb támadást indítana.

A Reuters által megismert nyilatkozattervezet szerint a szövetségesek készek "politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciákat" elfogadni, amelyek automatikusan életbe lépnének, ha Oroszország újabb fegyveres támadást indít Ukrajna ellen. A dokumentum alapján ezek

a kötelezettségvállalások magukban foglalhatják katonai képességek, hírszerzési és logisztikai támogatás biztosítását, valamint további szankciók bevezetését is.

A Le Monde értesülései szerint Franciaország, az Egyesült Királyság és Törökország Párizsban amellett fog érvelni, hogy békefenntartó vagy stabilizációs erőket telepítsenek Ukrajnába.

A tervek szerint a haderő létszáma 15–30 ezer fő között mozogna.

A szárazföldi csapatok zömét Franciaország és az Egyesült Királyság adná, míg Törökország a Fekete-tenger térségének biztonságáért felelne. A katonák többségét Nyugat-Ukrajnában állomásoztatnák, nem pedig a frontvonal közvetlen közelében. A haderő fő feladata az elrettentés, az ukrán fegyveres erők újjáépítésének támogatása és a tűzszünet utáni helyzet stabilizálása lenne.

Egy másik dokumentumtervezet szerint az Egyesült Államok vállalná, hogy orosz támadás esetén támogatja a többnemzetiségű erőket.

Washington várhatóan nem telepít szárazföldi csapatokat Ukrajnába, de kulcsszerepet játszana a koalíciós partnerek mellett a fent említett feladatok támogatásában.

A javaslat értelmében az esetleges tűzszünet felügyeletét az Egyesült Államok látná el, miközben a koalíció tagjai részt vennének a megállapodás megfigyelésében és betartatásában.

A tervezet szövege a mai tárgyalások menetének fejében még változhat. A végleges intézkedési csomagot emellett az is biztosan befolyásolja majd, hogy Oroszország mit szól majd a tervezet egyes komponenseihez. Moszkva korábban többször is egyértelműen arról kommunikált, hogy nem fogadja el NATO-csapatok Ukrajnába telepítését.

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

