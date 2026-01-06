Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást

Ma Párizsban tárgyalt Ukrajna küldöttsége a „hajlandók koalíciójával,” olyan nyugati országokkal, melyek hosszú távon szeretnék támogatni Kijev biztonságát, valamint az Egyesült Államok különleges delegációjával, élen Steve Witkoff küldöttel és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével.

Az egyeztetést egy hivatalos egyezmény aláírása követte, melyben

Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és Emmanuel Macron francia elnök megígérték, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába, ha vége a háborúnak.

A katonák feladata a tűzszünet és béke biztosítása, valamint az ukrán haderő újjáépítése lesz.

A felek emellett megállapodtak abban is, hogy Ukrajna más biztonsági garanciákat is kap a „hajlandók koalíciójától,” például:

az Egyesült Államok segít majd a háborút követő tűzszünet betartatását ellenőrizni,

a koalíció segít újjáépíteni az ukrán fegyveres erők védelmi képességeit,

az együttműködés országai egy multinacionális együttműködés részeként képességeket biztosítanak majd Ukrajnának, mellyel földön, vízen, levegőben biztosítják majd az ország védelmét.

Ukrajna szövetségesei megígérik, hogy segítséget küldenek Ukrajnának, ha Oroszország ismét megtámadja az országot.

Az együttműködést a vezetők történelmi lépésként emlegették, amely közelebb hozza a háború lezárását.

Oroszország szinte biztosan nem fogja elfogadni, hogy a háború után európai NATO-tagállamok katonái állomásozzanak Ukrajnában – a Kreml számtalan alkalommal kinyilvánította, hogy folytatni fogják a háborút, amíg el nem érik, hogy a NATO egyetlen katonát sem tart többé Ukrajna területén.



Ennek ismeretében tehát erősen kérdéses, a mostani megállapodás milyen módon fogja előrehozni a háború lezárását - végeredményében Oroszországnak kell úgy döntenie, hogy felhagy Ukrajna inváziójával ahhoz, hogy béke legyen.

Címlapkép forrása: Rachel Sommer/picture alliance via Getty Images