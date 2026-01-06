Mi lesz Venezuelával az amerikai különleges művelet után? Egy vezetőnek már határozott elképzelései vannak

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a Fox Newsnak adott hétfői interjújában dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, miközben közölte:
amint lehetősége nyílik rá, visszatér Venezuelába, és választásokat fog követelni.
Machado elmondta, hogy legutóbb októberben beszélt Trumppal, amikor kiderült, hogy ő kapja a Nobel-békedíjat. A Foxnak adott interjúban a venezuelai nép nevében köszönetet mondott Trump elnöknek "bátor küldetéséért", mely során az amerikai Delta Force kommandósai elfogták Maduro elnököt.
Trump közben kevésbé pozitív hangnemben nyilatkozott Machadóról: szombaton újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az ellenzéki vezetőnek "nagyon nehéz" lenne Venezuela vezetőjévé válnia.
Nincs meg a támogatottsága és a tekintélye az országban. Nagyon kedves hölgy, de nincs meg a tisztelete"
– fogalmazott.
Az elnök közölte: az Egyesült Államok Delcy Rodríguezzel, Maduro alelnökével együttműködve fogja "irányítani" Venezuelát. Rodríguez a letartóztatás után ügyvezető államfő lett.
Machado a Foxnak adott interjúban Rodríguezt "a kínzások, üldöztetés, korrupció és kábítószer-kereskedelem egyik fő tervezőjeként" írta le, aki Oroszország, Kína és Irán szövetségese. Szerinte sem a befektetők, sem a venezuelaiak nem bízhatnak benne.
Machado azt ígérte, hogy a szabad Venezuela "Amerika energetikai nagyhatalma" lesz, hazatérnek a milliók, akik elmenekültek, és az ország az Egyesült Államok legfőbb latin-amerikai szövetségesévé válik.
A New York Times és a Wall Street Journal szerint titkosított CIA-elemzések azt sugallják, hogy Maduro bukása után a venezuelai rezsim kulcsfiguráinak megtartása stabilabb megoldás lenne, mint az ellenzék hatalomra juttatása. Marco Rubio külügyminiszter vasárnap hasonlóan érvelt, megjegyezve, hogy az ellenzék jelentős része már nincs jelen Venezuelában.
Címlapkép forrása: Andrea Domeniconi/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
