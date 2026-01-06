Mi lesz Venezuelával az amerikai különleges művelet után? Egy vezetőnek már határozott elképzelései vannak

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek Nicolas Maduro elnök elfogásáért, és közölte: készen áll választásokat tartani a latin-amerikai országban, valamint energetikai területen teljes együttműködést szeretne Washingtonnal. A kedves szavak ellenére Trump korábban többször is azt mondta: Machadót nem tartja alkalmas vezetőnek Venezuela irányítására.

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a Fox Newsnak adott hétfői interjújában dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, miközben közölte:

amint lehetősége nyílik rá, visszatér Venezuelába, és választásokat fog követelni.

Machado elmondta, hogy legutóbb októberben beszélt Trumppal, amikor kiderült, hogy ő kapja a Nobel-békedíjat. A Foxnak adott interjúban a venezuelai nép nevében köszönetet mondott Trump elnöknek "bátor küldetéséért", mely során az amerikai Delta Force kommandósai elfogták Maduro elnököt.

Trump közben kevésbé pozitív hangnemben nyilatkozott Machadóról: szombaton újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az ellenzéki vezetőnek "nagyon nehéz" lenne Venezuela vezetőjévé válnia.

Nincs meg a támogatottsága és a tekintélye az országban. Nagyon kedves hölgy, de nincs meg a tisztelete"

– fogalmazott.

Az elnök közölte: az Egyesült Államok Delcy Rodríguezzel, Maduro alelnökével együttműködve fogja "irányítani" Venezuelát. Rodríguez a letartóztatás után ügyvezető államfő lett.

Machado a Foxnak adott interjúban Rodríguezt "a kínzások, üldöztetés, korrupció és kábítószer-kereskedelem egyik fő tervezőjeként" írta le, aki Oroszország, Kína és Irán szövetségese. Szerinte sem a befektetők, sem a venezuelaiak nem bízhatnak benne.

Machado azt ígérte, hogy a szabad Venezuela "Amerika energetikai nagyhatalma" lesz, hazatérnek a milliók, akik elmenekültek, és az ország az Egyesült Államok legfőbb latin-amerikai szövetségesévé válik.

A New York Times és a Wall Street Journal szerint titkosított CIA-elemzések azt sugallják, hogy Maduro bukása után a venezuelai rezsim kulcsfiguráinak megtartása stabilabb megoldás lenne, mint az ellenzék hatalomra juttatása. Marco Rubio külügyminiszter vasárnap hasonlóan érvelt, megjegyezve, hogy az ellenzék jelentős része már nincs jelen Venezuelában.

Címlapkép forrása: Andrea Domeniconi/SOPA Images/LightRocket via Getty Images