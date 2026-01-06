  • Megjelenítés
Olyan célpontnak akar nekimenni Donald Trump, amelyet Putyin vett a védelmébe - Ebből komoly botrány lehet
Globál

Olyan célpontnak akar nekimenni Donald Trump, amelyet Putyin vett a védelmébe - Ebből komoly botrány lehet

Portfolio
Az Egyesült Államok egy szankcionált olajszállító tanker lefoglalását készíti elő, egy olyan hajóét, amelyet Oroszország védelmébe helyezett - közölte a CNN.

Az Egyesült Államok egy menekülő olajszállító hajó elfogását tervezi, annak ellenére, hogy az akció előkészítése közben Oroszország tulajdonába vette a tankert – közölte négy, az ügyet ismerő forrás.

Az eredetileg Bella 1 névre keresztelt tankert az USA 2024-ben szankcionálta, mert a tiltott olajszállításra használt úgynevezett árnyékflotta tagjaként működött. A hajó eredetileg Venezuela felé tartott, de a múlt hónapban megfordult, hogy elkerülje az amerikai parti őrség általi lefoglalást. Két nappal ezelőtt még az Észak-atlanti-óceánon haladt északkeleti irányba, az Egyesült Királyság partjai közelében.

Az üldözés során a legénység orosz zászlót festett a hajótestre, és azt állította, hogy a tanker immár orosz védelem alatt hajózik.

Nem sokkal később a hajó Marinera néven megjelent Oroszország hivatalos hajólajstromában. Moszkva a múlt hónapban diplomáciai csatornákon követelte Washingtontól az üldözés befejezését.

Még több Globál

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást

Folyamatosan durvul a helyzet: ropognak a fegyverek Iránban, már 25-en meghaltak

A változás ellenére az Egyesült Államok folytatja a hajó lefoglalására irányuló műveleteket: nyíltan elérhető repülési adatok szerint az angliai RAF Mildenhall légibázisról felszálló amerikai P–8-as felderítő repülőgépek az elmúlt napokban folyamatosan figyelték a tankert. Emellett szélesebb körű amerikai katonai átcsoportosítás is zajlik az Egyesült Királyságba: az elmúlt 48 órában legalább tizenkét C–17-es szállítógép érkezett a fairfordi és a lakenheathi légibázisokra, két V–22 Osprey billenőrotoros gép gyakorlatozott Kelet-Anglia légterében, vasárnap pedig két AC–130-as harci repülőgép szállt le Mildenhallben.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban teljes blokádot hirdetett a Venezuela felé tartó, illetve onnan távozó szankcionált olajszállítók ellen, hogy ezzel fokozza a nyomást Nicolas Maduro venezuelai elnök rezsimjére. Az USA erői szombat hajnalban fogták el Madurót Caracasban. Marco Rubio külügyminiszter közölte: a blokádot továbbra is fenntartják, nyomásgyakorlási eszközként az átmeneti venezuelai kormánnyal szemben.

Ha Washington lefoglalja az immár orosz fennhatóság alá tartozó tankert, a diplomáciai helyzet romolhat az USA és Moszkva közt, kérdéses azonban, hogy a jelenlegi helyzetben Oroszország tudna-e bármilyen válaszintézkedést tenni a Trump-adminisztrációval szemben, amely akár jogi, akár más téren kellő elrettentő vagy büntető hatással lenne Amerikára nézve.

Kapcsolódó cikkünk

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility