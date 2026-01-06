Olyan célpontnak akar nekimenni Donald Trump, amelyet Putyin vett a védelmébe - Ebből komoly botrány lehet

Az Egyesült Államok egy menekülő olajszállító hajó elfogását tervezi, annak ellenére, hogy az akció előkészítése közben Oroszország tulajdonába vette a tankert – közölte négy, az ügyet ismerő forrás.

Az eredetileg Bella 1 névre keresztelt tankert az USA 2024-ben szankcionálta, mert a tiltott olajszállításra használt úgynevezett árnyékflotta tagjaként működött. A hajó eredetileg Venezuela felé tartott, de a múlt hónapban megfordult, hogy elkerülje az amerikai parti őrség általi lefoglalást. Két nappal ezelőtt még az Észak-atlanti-óceánon haladt északkeleti irányba, az Egyesült Királyság partjai közelében.

Az üldözés során a legénység orosz zászlót festett a hajótestre, és azt állította, hogy a tanker immár orosz védelem alatt hajózik.

Nem sokkal később a hajó Marinera néven megjelent Oroszország hivatalos hajólajstromában. Moszkva a múlt hónapban diplomáciai csatornákon követelte Washingtontól az üldözés befejezését.

A változás ellenére az Egyesült Államok folytatja a hajó lefoglalására irányuló műveleteket: nyíltan elérhető repülési adatok szerint az angliai RAF Mildenhall légibázisról felszálló amerikai P–8-as felderítő repülőgépek az elmúlt napokban folyamatosan figyelték a tankert. Emellett szélesebb körű amerikai katonai átcsoportosítás is zajlik az Egyesült Királyságba: az elmúlt 48 órában legalább tizenkét C–17-es szállítógép érkezett a fairfordi és a lakenheathi légibázisokra, két V–22 Osprey billenőrotoros gép gyakorlatozott Kelet-Anglia légterében, vasárnap pedig két AC–130-as harci repülőgép szállt le Mildenhallben.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban teljes blokádot hirdetett a Venezuela felé tartó, illetve onnan távozó szankcionált olajszállítók ellen, hogy ezzel fokozza a nyomást Nicolas Maduro venezuelai elnök rezsimjére. Az USA erői szombat hajnalban fogták el Madurót Caracasban. Marco Rubio külügyminiszter közölte: a blokádot továbbra is fenntartják, nyomásgyakorlási eszközként az átmeneti venezuelai kormánnyal szemben.

Ha Washington lefoglalja az immár orosz fennhatóság alá tartozó tankert, a diplomáciai helyzet romolhat az USA és Moszkva közt, kérdéses azonban, hogy a jelenlegi helyzetben Oroszország tudna-e bármilyen válaszintézkedést tenni a Trump-adminisztrációval szemben, amely akár jogi, akár más téren kellő elrettentő vagy büntető hatással lenne Amerikára nézve.

Címlapkép forrása: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images