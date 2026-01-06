129 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium szerint keddre virradó éjszaka összesen 129 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.
(TASZSZ)
Több oroszországi régióban is lecsaptak az ukrán drónok
Tverben, a Tveri terület központjában ukrán drónok eltaláltak egy magas épületet: egy ember meghalt, két másik megsérült.
A Penzai terület központját, Penzát is dróntámadás érte.
A Lipecki területen található Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás, majd tűz ütött ki.
A Baskíriában található Sztyerlitamakban is robbanásokat hallottak, de egyelőre nem tudni, mi volt a célpont.
Ma találkozót tartanak Párizsban a „tettre készek”, Witkoff és Kushner is ott lesz
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje Párizsba utazik, és részt vesz Ukrajna támogatóinak, az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” keddi találkozóján – közölte hétfőn újságírókkal a francia elnöki hivatal egyik tisztviselője.
(Politico)
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
