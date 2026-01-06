  • Megjelenítés
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Keddre virradó éjjel Ukrajna több oroszországi régió ellen is dróntámadásokat hajtott végre. Tverben egy magas épületet találtak el a pilóta nélküli repülők, egy ember halálát okozva, Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy lemondott tisztségéről Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője. Maljuk ugyanakkor a szolgálatnál marad, és a jövőben az Oroszország elleni aszimmetrikus hadviselésre összpontosít. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
129 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint keddre virradó éjszaka összesen 129 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.

Több oroszországi régióban is lecsaptak az ukrán drónok

Tverben, a Tveri terület központjában ukrán drónok eltaláltak egy magas épületet: egy ember meghalt, két másik megsérült.

A Penzai terület központját, Penzát is dróntámadás érte.

A Lipecki területen található Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás, majd tűz ütött ki.

A Baskíriában található Sztyerlitamakban is robbanásokat hallottak, de egyelőre nem tudni, mi volt a célpont.

Ma találkozót tartanak Párizsban a „tettre készek”, Witkoff és Kushner is ott lesz

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje Párizsba utazik, és részt vesz Ukrajna támogatóinak, az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” keddi találkozóján – közölte hétfőn újságírókkal a francia elnöki hivatal egyik tisztviselője.

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

