Történelmi találkozó rázta meg Ázsiát: az elszigetelt szomszéd országban most nagyon idegesek lehetnek

Kína és Dél-Korea megállapodott a kulturális kapcsolatok rendezett bővítéséről – közölte a kínai külügyminisztérium kedden, arra a kérdésre válaszolva, hogy Peking nyitott lenne-e a dél-koreai kulturális termékek importjára.

I Dzsemjong dél-koreai elnök hétfőn Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A megbeszélés célja az volt, hogy helyreállítsák a két ország kapcsolatát.



A csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón I Dzsemjong elnök biztonsági tanácsadója, Vi Szungnak elmondta, hogy a két ország fokozatosan bővíteni kívánja a kulturális tartalmak cseréjét. Szakmai egyeztetéseket tartanak majd a filmekről, sorozatokról és egyéb tartalmakról is.

A kínai-dél-koreai találkozó hírének valószínűleg Észak-Koreában örültek a legkevésbé. A világ egyik legelzártabb állama vasárnap újabb rakétateszteket hajtott végre.

Forrás: Reuters

