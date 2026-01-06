Történelmi találkozó rázta meg Ázsiát: az elszigetelt szomszéd országban most nagyon idegesek lehetnek

I Dzsemjong dél-koreai elnök hétfőn Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
A megbeszélés célja az volt, hogy helyreállítsák a két ország kapcsolatát.
A csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón I Dzsemjong elnök biztonsági tanácsadója, Vi Szungnak elmondta, hogy a két ország fokozatosan bővíteni kívánja a kulturális tartalmak cseréjét. Szakmai egyeztetéseket tartanak majd a filmekről, sorozatokról és egyéb tartalmakról is.
A kínai-dél-koreai találkozó hírének valószínűleg Észak-Koreában örültek a legkevésbé. A világ egyik legelzártabb állama vasárnap újabb rakétateszteket hajtott végre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
