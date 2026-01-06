  • Megjelenítés
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közel egy éve húzódó béketárgyalásokról eddig többnyire pozitívan beszélt: szerinte az egyeztetések mintegy kilencven százalékban már készen állnak. Az elmúlt napokban azonban jóval szkeptikusabban nyilatkozott, különösen Oroszország tárgyalási hajlandóságáról - írta a New York Times.

Nem akarok, és nem is fogok újabb hat hónapot várni abban a reményben, hogy talán sikerül valami"

– mondta a hétvégén Kijevben az ukrán elnök. Hozzátette, hogy

Ukrajna egyszerre dolgozik a béke megteremtésén, és közben a háború folytatására is készül.

A tárgyalásokon több kulcskérdés továbbra is megoldatlan. Ukrajna és az Egyesült Államok egyelőre nem jutott egyezségre sem a területi vitákban, sem az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről. A biztonsági garanciák keretei ugyan körvonalazódnak, de az előrehaladás lassú. Oroszország ráadásul több ukrán javaslatot is határozottan elutasított.

Tudom, hogy nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, de Oroszország bármikor mindent blokkolhat"

– ismerte el Zelenszkij.

Az ukrán elnök a közelmúltban átszervezte kormányát és a biztonsági apparátust is. A lépést azzal indokolta, hogy

Ukrajnának a tárgyalások esetleges kudarcára is fel kell készülnie.

Az átalakítás részeként Kirilo Budanov tábornokot, a katonai hírszerzés vezetőjét nevezte ki elnöki kabinetfőnökké.

Ukrajna jelenleg mintegy harminc országgal tárgyal az úgynevezett "hajlandók koalíciójában". Ezek az államok jelezték, hogy készek lennének csapatokat küldeni, illetve fegyverekkel és hírszerzési adatokkal segíteni egy esetleges tűzszünet után. Zelenszkij szerint ahhoz, hogy Kijev letegye a fegyvert, elengedhetetlen, hogy a koalíció két vezető ereje, Franciaország és Nagy-Britannia is csapatokat küldjön.

Ez a kérdés ugyanakkor komoly akadályba ütközhet, mivel

Oroszország ellenzi bármilyen NATO-erő jelenlétét Ukrajna területén.

Továbbra is nyitott kérdés a keleti határvonal sorsa is. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donecki terület még általa ellenőrzött mintegy húsz százalékáról. Zelenszkij egy kompromisszumos javaslatot terjesztett elő, amely szerint Oroszországnak is hasonló mértékben kellene visszavonulnia a jelenlegi frontvonaltól. Az orosz csapatok azonban folyamatosan nyomulnak előre a térségben: a múlt hónapban Sziverszk városát is elfoglalták. Ez tovább gyengíti Kijev alkupozícióját.

Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok további szankciókkal és katonai segítséggel gyorsíthatná a megállapodás elérését, növelve Moszkva számára a kivárás árát.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai vezetésű tárgyalásoknak jelenleg nincs reális alternatívájuk.

Minden percben szenvednek az emberek Ukrajnában. Ezért hiszem, hogy más út nincs"

– mondta Zelenszkij.

