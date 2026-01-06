  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett Kamala Harris volt harcostársa: végleg búcsút inthet a politikai karrierjének?
Globál

Váratlan bejelentést tett Kamala Harris volt harcostársa: végleg búcsút inthet a politikai karrierjének?

MTI
|
Portfolio
Váratlanul leállította újraválasztási kampányát Tim Walz, Minnesota állam kormányzója, korábbi demokrata alelnök-jelölt hétfőn.

A 2024-ben Kamala Harris mellett kampányoló politikus közölte, hogy korábbi terveitől eltérően mégsem indul el az idei választáson, hogy

egy harmadik négyéves ciklusban is irányíthassa Minnesota államot.

Az újév első teljes munkahetét indító sajtótájékoztatóján Walz a 2025-ös évet "rendkívül nehéz esztendőként" értékelte, és megjegyezte, hogy "különösen keserű" módon zárult.

Utalt a Minnesota államot érintő kiterjedt visszaélés sorozatra, amelynek során civil szervezetek a számítások szerint mintegy 9 milliárd dollár központi támogatást csaltak ki.

Még több Globál

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Erős földrengés rázta meg Japánt

Elnököt igen, rezsimet nem vált Trump Venezuelában – Titkos CIA-jelentés döntheti el az ország sorsát?

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump összeszorította a vasöklét a tragédia árnyékában – Megdőlt a Fehér Ház nagy mítosza?

Walz elítélte azokat, akik arra törekedtek, hogy "visszaéljenek az állam nagyvonalúságával", ugyanakkor Donald Trumpról és politikai szövetségeseiről azt állította, hogy "ridegebb és gonoszabb" hellyé akarják tenni Minnesotát.

Meg akarják mérgezni az emberek közötti kapcsolatokat azzal, hogy támadást intéznek szomszédaink ellen

- fogalmazott.

A Minnesotában feltárt csalássorozat jórészt az állam több százezres szomáliai bevándorlóközösségét érinti, amelynek szervezetei voltak a visszaélések főszereplői, és éveken keresztül vettek célba elsősorban gyermek- és családtámogatási programokat. A Trump-adminisztráció a közelmúltban szövetségi vizsgálatot is bejelentett az ügyben.

Sajtóértesülések szerint Walz helyett Minnesota népszerű demokrata szenátora, a 2020-as elnökjelölt-aspiráns, Amy Klobuchar indulhat a párt színeiben a kormányzói posztért.

Korábban Walz és Klobuchar neve is felmerült a demokraták potenciális elnökjelöltjeként 2028-ban,

bár kérdés, hogy előbbi kilátásait mennyire töri keresztbe az államban leleplezett csalássorozat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility