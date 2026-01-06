Váratlan bejelentést tett Kamala Harris volt harcostársa: végleg búcsút inthet a politikai karrierjének?

A 2024-ben Kamala Harris mellett kampányoló politikus közölte, hogy korábbi terveitől eltérően mégsem indul el az idei választáson, hogy
egy harmadik négyéves ciklusban is irányíthassa Minnesota államot.
Az újév első teljes munkahetét indító sajtótájékoztatóján Walz a 2025-ös évet "rendkívül nehéz esztendőként" értékelte, és megjegyezte, hogy "különösen keserű" módon zárult.
Utalt a Minnesota államot érintő kiterjedt visszaélés sorozatra, amelynek során civil szervezetek a számítások szerint mintegy 9 milliárd dollár központi támogatást csaltak ki.
Walz elítélte azokat, akik arra törekedtek, hogy "visszaéljenek az állam nagyvonalúságával", ugyanakkor Donald Trumpról és politikai szövetségeseiről azt állította, hogy "ridegebb és gonoszabb" hellyé akarják tenni Minnesotát.
Meg akarják mérgezni az emberek közötti kapcsolatokat azzal, hogy támadást intéznek szomszédaink ellen
- fogalmazott.
A Minnesotában feltárt csalássorozat jórészt az állam több százezres szomáliai bevándorlóközösségét érinti, amelynek szervezetei voltak a visszaélések főszereplői, és éveken keresztül vettek célba elsősorban gyermek- és családtámogatási programokat. A Trump-adminisztráció a közelmúltban szövetségi vizsgálatot is bejelentett az ügyben.
Sajtóértesülések szerint Walz helyett Minnesota népszerű demokrata szenátora, a 2020-as elnökjelölt-aspiráns, Amy Klobuchar indulhat a párt színeiben a kormányzói posztért.
Korábban Walz és Klobuchar neve is felmerült a demokraták potenciális elnökjelöltjeként 2028-ban,
bár kérdés, hogy előbbi kilátásait mennyire töri keresztbe az államban leleplezett csalássorozat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas tartozása van Venezuelának, Donald Trump széttárja karját
Két európai energiacég maradhat hoppon.
Elnököt igen, rezsimet nem vált Trump Venezuelában – Titkos CIA-jelentés döntheti el az ország sorsát?
Az amerikai elnök szóba sem áll a venezuelai demokratikus ellenzék béke-Nobel-díjas vezetőjével.
Harold James: Nevetség tárgyává vált Európa – Van még remény a megújulásra?
A Princeton Egyetem professzorának írása.
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Egy gazdasági válság sodorhatja el a geopolitikai forrópont megdönthetetlennek hitt rezsimjét.
Fagy: itt a figyelmeztetés a Balaton kapcsán
Friss meteorológiai előrejelzés érkezett.
Rossz hírek érkeztek Amerikából, nagy bajban a feldolgozóipar
Donald Trump vámjai felelősek a romló kilátásokért.
Kaszinóból aranybánya: elképesztő fordulatot a venezuelai piacokon
Óriási profitot tesznek zsebre a kitartó befektetők.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.