Váratlan bejelentést tett Kamala Harris volt harcostársa: végleg búcsút inthet a politikai karrierjének?

Váratlanul leállította újraválasztási kampányát Tim Walz, Minnesota állam kormányzója, korábbi demokrata alelnök-jelölt hétfőn.

A 2024-ben Kamala Harris mellett kampányoló politikus közölte, hogy korábbi terveitől eltérően mégsem indul el az idei választáson, hogy

egy harmadik négyéves ciklusban is irányíthassa Minnesota államot.

Az újév első teljes munkahetét indító sajtótájékoztatóján Walz a 2025-ös évet "rendkívül nehéz esztendőként" értékelte, és megjegyezte, hogy "különösen keserű" módon zárult.

Utalt a Minnesota államot érintő kiterjedt visszaélés sorozatra, amelynek során civil szervezetek a számítások szerint mintegy 9 milliárd dollár központi támogatást csaltak ki.

Walz elítélte azokat, akik arra törekedtek, hogy "visszaéljenek az állam nagyvonalúságával", ugyanakkor Donald Trumpról és politikai szövetségeseiről azt állította, hogy "ridegebb és gonoszabb" hellyé akarják tenni Minnesotát.

Meg akarják mérgezni az emberek közötti kapcsolatokat azzal, hogy támadást intéznek szomszédaink ellen

- fogalmazott.

A Minnesotában feltárt csalássorozat jórészt az állam több százezres szomáliai bevándorlóközösségét érinti, amelynek szervezetei voltak a visszaélések főszereplői, és éveken keresztül vettek célba elsősorban gyermek- és családtámogatási programokat. A Trump-adminisztráció a közelmúltban szövetségi vizsgálatot is bejelentett az ügyben.

Sajtóértesülések szerint Walz helyett Minnesota népszerű demokrata szenátora, a 2020-as elnökjelölt-aspiráns, Amy Klobuchar indulhat a párt színeiben a kormányzói posztért.

Korábban Walz és Klobuchar neve is felmerült a demokraták potenciális elnökjelöltjeként 2028-ban,

bár kérdés, hogy előbbi kilátásait mennyire töri keresztbe az államban leleplezett csalássorozat.

