Donald Trump elképesztő katonai akciója: levágták a kígyó fejét, de mire megy ki a játék?

Az Egyesült Államok hadereje január 3-án, szombat hajnalban egy 150 repülőgépet igénybe vevő katonai akció keretében behatolt Venezuela területére, majd elfogta a dél-amerikai országot vezető Nicolás Maduro elnököt és feleségét. A Maduro házaspárt az Egyesült Államokba szállították, ahol „narkóterrorizmussal”, drogcsempészettel és fegyverbirtoklással összefüggő vádakkal néznek szembe. Maduro hétfőn ártatlannak vallotta magát, mondván, „becsületteljes ember”. Habár a hadművelet előtt Washingtonban rezsimváltó háborúról sugdolóztak, és Donald Trump vasárnap arról beszélt, hogy az USA átvette az irányítást Venezuela felett, mégis Maduro alelnökét, Delcy Rodríguezt iktatták be utódjának. A Nyugat által illegitimnek aposztrofált Maduro tehát ment, de a rezsimjéből látszólag minden más megmaradt – miközben a diadalittas Trump más országokat is beavatkozással fenyegetett meg. De miért döntött Trump a venezuelai elnök ily módú eltávolítása mellett?

„Nincs háború”

Ez nem támadás volt Venezuela ellen. Ez egy rendőrségi akció volt, aminek az volt a célja, hogy elfogjanak egy drogkereskedőt, aki már vád alatt állt. Azért volt szükség a hadsereg segítségére is, mert az ellenfélnek olyan légvédelmi rakétái vannak, amelyek le tudták volna lőni a helikoptereket

– utasított el bármiféle háborúról szóló felvetést Marco Rubio amerikai külügyminiszter, akit antikommunista „héjaként” és kubai emigránsok fiaként a művelet egyik kiötlőjeként tartanak számon. A bizonytalan helyzetet tüzelve azonban Donald Trump nem zárta ki egy megismételt csapás esélyét, vagy hogy a jövőben hosszabb távra is szárazföldi csapatokat vezényelhetnek Venezuelába.

Az első szankciókat még 2013-ban vetette ki Barack Obama a baloldali elnök, Hugo Chávez halálával hatalomra került Maduróval szemben. Trump az első elnöksége alatt feljebb csavarta a nyomást, kiterjesztve a szankciókat az olajiparra. Nem elég, hogy a 2024-es elnökválasztást minden bizonnyal elcsalta, Maduro győzelmét már az előző voksolás után sem ismerte el a nyugati világ. Maduro megdöntésére Trump első elnöksége alatt is zajlottak erőfeszítések, de nyílt beavatkozás nem történt. 2020-ban ugyanakkor vádat emeltek ellene és 14 másik venezuelai tisztviselővel szemben „narkóterrorizmus” vádjával. A chavezista diktátor fejére kitűzött vérdíjat Joe Biden megduplázta, a visszatérő Trump pedig 50 millió dollárra emelte.

Washington fél éve kezdett katonai csapatösszevonásba a Karib-térségben, majd szeptember óta több tucat olyan csónakot semmisítettek meg Venezuela és Kolumbia partjainál, amelyek – nyilvános bizonyítékkal nem alátámasztott – állításuk szerint Amerikába tartó kábítószert és csempészeket szállítottak. A műveletekben legalább 110-en haltak meg. Bár nyilvánosan a drogcsempészet elleni fellépésről beszéltek, Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles a Vanity Fairnek adott – talán véletlenül ennyire őszintére sikeredett – interjújában nem rejtette véka alá a Fehér Ház valódi szándékát. Mint mondta, Trump

addig akarja robbantgatni a csónakokat, amíg Maduro meg nem adja magát.

Wiles akkor azt mondta, hogy ha szárazföldi akcióra kerülne sor, arra a Kongresszusnak is rá kéne bólintania, hisz azt illeti meg a hadüzenet alkotmányos joga.

Bár sajtóhírek szerint Trumpék eredetileg karácsonyra tervezték a venezuelai behatolást, részben az időjárási körülmények miatt akkor inkább az Iszlám Államra csaptak le Nigériában. A január elejére tolt akcióról viszont nemhogy nem szavazott a Kongresszus, még a frakcióvezetőket és a hírszerzési bizottság elöljáróit, a „nyolcakat” sem értesítették előre. Míg az egyik érintett republikánus ezt nem vette zokon, mondván, nem kell minden letartóztatásról előre tudniuk, a demokraták nem engedték el a dolgot ennyire könnyen. Trump azzal indokolta a „meglepetést”, hogy ne történjen szivárogtatás – bár két laphoz így is eljutott az információ, de nem publikálták azt, hogy védjék az amerikai katonák életét.

A Trump-adminisztráció tehát katonai beavatkozás helyett szimpla rendőrségi akcióként keretezte az immár New Yorkban raboskodó Maduro elfogását,

mely során a katonaság és a hírszerzés mintha csak mellékszerepet vállalt volna. Ezzel már-már elbagatellizálják azt, hogy – bármennyire is illegitim, elnyomó és diktatórikus – mégis csak egy szuverén állam hivatalban lévő vezetőjére törték rá az ajtót külföldi katonák, majd vették őrizetbe a hazájában, ami állandósult, bevett precedensként elég sivár és kaotikus képet festene a nemzetközi kapcsolatok jövőjéről. Bár számos hatalom határozottan elítélte az akciót vagy – óvatosabb hangot megütve – kiállt a nemzetközi jog mellett, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ez ügyben összehívott ülése inkább csak a szervezet működési korlátjainak bemutatására volt alkalmas.

De akkor mégis miért jutott idáig a Fehér Ház?

Számos elemző kifogásolja, hogy nehezen körvonalazódik egyetlen koherens indoklás, de legtöbbször három okról lehet olvasni: bevándorlás, drogok és olaj. Még akkor is, ha mindegyik érvvel akadnak problémák.

Miről szólt ez az egész?

Emma Ashford, aki legutóbbi könyvében egy „realista internacionalista” víziót vázolt fel az amerikai külpolitika számára a széttagozódó világban, azt emelte ki, hogy a Trump-adminisztráció nem adott annak a látszatára, hogy valamilyen nemzetközi jogilag elfogadható „fedősztorival” rukkoljon elő az akcióra. A már kőbe vésett döntés alátámasztására felhozott lehetséges okok tárháza, amiből mindenki kedvére szemezgethet, szerinte a 2003-as iraki megszállás előtti időszakra hajazott – noha George W. Bush akkoriban kísérletet tett az ENSZ BT jóváhagyásának megszerzésére, Trumptól eltérően. (Érdekes módon az Axios már hónapokkal ezelőtt a 9/11 utáni és a mostani republikánus stratégia közötti párhuzamokat firtatta.)

Egy biztos: irtózva a befuccsolt államépítési kísérletektől, a 2026-os republikánus elnök érvelésében egyáltalán nem szerepel bármiféle érték, mint a demokrácia vagy az emberi jogok terjesztése és érvényre juttatása. Trump már azt is kizárta, hogy 30 napon belül választásokat tartanak az országban.

A Trump-kormányzat gyakorlatilag az amerikai érdekek elsődlegességét hirdette ki: Nicolás Maduro venezuelai elnök akadályozta a migráció visszaszorítását, a kábítószeráramlás megfékezését, és az amerikai olajcégek hozzáférését Venezuela gazdag olajmezőihez

– summázza Washington gondolkodását Ashford.

Ha a venezuelai migrációt nézzük, a kilátástalanságból kifolyólag közel 8 millióan hagyták el az otthonukat az elmúlt években, mintegy 800 ezren közülük az Egyesült Államokban kötöttek ki. Trump már lezárta a déli határt azok előtt, akik Mexikón keresztül jönnének, és megszüntette több százezer letelepedett venezuelai átmeneti védelmét (TPS) is. Sőt, a válságos belföldi helyzet dacára kilátásba helyezte a deportálásukat, valamint Venezuela is azon országok között volt, amelyekre szigorú beutazási korlátozást szabott ki. Így a migráció tüneti kezelése lassan kész, bár a problémát nem fojtották el „csírájában”, hisz a kiváltó okokkal nem igazán foglalkoztak eddig. Kérdés, hogy az új elnök mit tud majd tenni ezért.

igaz, a Trump-kormányzattal folyamatosan tárgyaló Maduro-rezsim készségesen közreműködött az amerikai kitoloncolásokban,

tavaly összesen 73, kiutasított bevándorlókat szállító repülőjáratot fogadtak Caracasban.

„A Maduro hibás kormányzása által okozott migrációs válság vagy rezsimjének kleptokratikus, bűnöző és illegitim jellege ugyan jelentősek, de aligha egyedülállóak vagy adnak elegendő okot az amerikai katonai beavatkozásra. Ha ez így lenne, Washington több kontinensen is rezsimváltási műveletekbe keveredne” – áll a Foreign Policy magazin elemzésében.

A kábítószercsempészettel való érvelés szintén felemás lábakon áll. A 2010-es évek közepén túladagolási járványt kirobbantó fentanil nem venezuelai, hanem kínai eredetű, és leginkább Mexikóban állítják elő. (Nem véletlen, hogy a Washington Post értesülései szerint Trump befolyásos bevándorlási „héjája”, Stephen Miller a ciklus elején a mexikói drogkartelleket akarta volna megregulázni. De azok lecsillapodtak, így átterelődött a figyelem Venezuelára, amin persze örömmel kaptak a beavatkozáspárti, Maduro-ellenes hangok.) A legnagyobb kokainexportőr sem Venezuela, hanem a szomszédos Kolumbia, innen származik az USA-ba behozott kokain 90%-a. Venezuela ebben az összefüggésben tranzitország,

és a helyi katonaság és más tisztviselők valóban kiveszik a részüket a kokaincsempészet elősegítéséből – no meg persze a profitból.

A Trump-adminisztráció Madurót előszeretettel tüntette fel az általuk terrorszervezetnek minősített, Cartel de los Soles (Napok kartellje) nevű drogkartell vezéreként. A szó hagyományos értelmében azonban nincs igazán szó egy különálló, hierarchikus bűnszervezetről, sokkal inkább az államapparátust átható korrupcióról. Az évtizedekkel ezelőtt felbukkant megnevezés a katonák rendfokozatát jelző napocskákra, ezen keresztül pedig a csempészekkel összejátszó egyenruhásokra utal. A Financial Times összefoglalója alapján a Maduro részvételéről szóló vádak ugyanakkor megalapozottnak tűnnek,

bár jelzésértékű, hogy az ügyészek a friss vádiratból inkább kivették a Cartel de los Solesre történő összes utalást.

Azonban Trump kritikusai így is szkeptikusak maradhatnak a drogellenes küzdelmet hirdető Fehér Ház szándéka kapcsán, hiszen alig volt pár hete, hogy az amerikai elnök kegyelmet adott a volt hondurasi államfőnek, akit 2024-ben egy „narkóállam” üzemeltetése és kokaincsempészet miatt ítéltek 45 év börtönre New Yorkban. Trump szerint Hernández bebörtönzése nem volt igazságos. Demokrata politikusok ezekre a tényekre mutogatva hangoztatják, hogy a venezuelai nyomásgyakorlás szerintük nem a drogokról, hanem mindvégig a kőolajról szólt.

Akkor a folyékony aranyra megy ki a játék?

Az elnök többféle kiutat is felajánlott, de végig nagyon egyértelmű volt: a kábítószer-kereskedelemnek véget kell vetni, és a lopott olajat vissza kell adni az Egyesült Államoknak. Maduro az utolsó, aki rájött, hogy Trump elnök komolyan gondolja, amit mond

– írta az X-en J. D. Vance amerikai alelnök Maduro letartóztatása után. (Washingtonban a „lopott olaj” alatt valószínűleg az amerikai vállalatok olajkitermelésének hirtelen államosítását értik Chávez idején, bár jogilag a venezuelai olaj a venezuelai állam birtokában van, így azt nehezen tudta volna ellopni. Az ExxonMobil és a ConocoPhillips ekkor, 2007-ben hagyta ott az országot.)

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says. Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x https://t.co/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

Ha Donald Trumpra hallgatunk, valóban a világ legnagyobb kőolajkészlete tűnik a Maduro elleni akció elsőszámú okának

– és szó eshet továbbá a helyi kritikus ásványi anyagokról is. A különböző országok természeti kincseiért jelentős érdeklődést mutató elnök a vasárnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Venezuela „csúnyán leromlott” olajinfrastruktúráját „nagyon nagy amerikai olajvállalatok” fogják helyrehozni több milliárd dolláros befektetésekkel, ezután pedig nekilátnak a „hatalmas mennyiségű gazdagság” kitermelésének. Elmondása szerint a nyereség egy része a venezuelaiakat, míg másik része az Egyesült Államokat illetné „kártérítésként” Maduro bűneiért. A Wall Street Journal arról írt, hogy a művelet előtt Trump a vele jó kapcsolatot ápoló olajvállalati vezetőknek sejtelmesen jelezte: „készüljenek”, mert nagy változás jön. Közben az elnök bejelentette: Venezuela átad 30-50 milliárd hordónyi olajat, melyet az USA el fog adni.

Jóllehet Trump ambiciózusan mindössze másfél évet adna arra, hogy felpörgessék a megcsappant olajkitermelést Venezuelában, szakértők inkább évtizedes távlatban gondolkodnak a gyatra infrastruktúra és a szakemberhiány miatt. Ráadásul látszólag a befektetők sem lelkesednek a rizikós üzleti környezetért, és a kőolaj alacsony világpiaci ára sem bír ösztönző hatással – miközben az USA immár nettó olajexportőrnek számít, így az iparági lobbi meglehet, hogy inkább az áremelkedésnek tapsolna, mintsem az ezzel ellentétes hatású kínálatbővülésnek.

Egyszóval bele lehet kötni abba is, hogy a venezuelai olajkészlet rövid távon akkora csábítást jelentett volna Washingtonnak, ami önmagában elég volt Maduro elrablásához.

Az olaj mellett azonban más, kevésbé tárgyalt, de hihetőbb érveket is fel lehet hozni az amerikai akció mellett:

Trump Monroe-doktrínát felelevenítő nemzetbiztonsági stratégiája leszögezte, hogy vissza kívánja állítani az USA „elsőségét” a hátsó udvarának számító nyugati féltekén, továbbá célként fogalmazta meg a „betolakodó” hatalmak, főleg a kínai térhódítás visszavetését. Emma Ashford szerint Maduro letartóztatása ezt a célt szolgálta, egyben jelzés a többi latin-amerikai kormánynak, hogy íme, ilyen sorsra jutnak a „renitensek”. Venezuela hosszú ideje szoros kapcsolatot ápol Kínával, Oroszországgal, Iránnal és a szintén kommunista Kubával (a rajtaütésben 32 kubai meghalt, akik valószínűleg Madurót védték). Az Axios szerint Washington máris azt követelte, hogy Caracas utasítsa ki az előbbi országok valamennyi vélt kémjét és titkosügynökét. Ebből arra következtethetünk, hogy az a megfontolás, miszerint Venezuela „Amerika-ellenes” hatalmak előretolt bástyájaként működött, az olajkincsek mellett szintén fontos szerepet játszhatott.

DANCE DIPLOMACY: Venezuela’s Nicolás Maduro dances to a remix of his own peace slogans at a rally as U.S. warships patrol nearby amid rising tensions. pic.twitter.com/WsKxqXJpSF https://t.co/WsKxqXJpSF — Fox News (@FoxNews) November 25, 2025

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Trump-adminisztráció hónapok óta egyeztetett Maduróval, akinek a hatalom feladásáért cserébe még december végén is „aranyozott száműzetést” ajánlottak Törökországban. Maduro azonban visszautasította az ultimátumot, eközben pedig több ízben táncra kelt és jókedvűen énekelgetett a kamerák előtt a béke jegyében. A New York Times szerint a frusztrált Fehér Ház ebből azt szűrte le, a venezuelai diktátor a bolondját járatja velük, és nem veszi őket komolyan. Ide vág Pete Hegseth védelmi miniszter kijelentése, miszerint Maduro „b----kodott, és aztán megkapta a magáét”. Trumpék türelme, úgy tűnik, egyszerűen kifogyott, ha pedig már összevontak ennyi csapatot Latin-Amerikában, meghátrálásnak tűnhet, amennyiben nem vetik be őket. Az Atlanticnak névtelenül nyilatkozó tisztviselők közben arról is beszámoltak, hogy Trump „egy győzelemmel kezdte az évet”, amire szüksége volt a beesett népszerűsége és a kedvezőtlen címlapok közepette.

A gyakorlatban ez egyértelműen az amerikai hatalom – és a régió feletti dominancia iránti igény – demonstrálása volt

– véli a már idézett Emma Ashford. Ugyanakkor hangsúlyozza, nincs szó arról, hogy mindez a Republikánus Párt „héjább”, neokonzervatív szárnyának győzelmét jelentené az elszigetelődéspártinak bélyegzett frakció felett. Hiszen Trump nem hajtott végre totális rezsimváltást, és a venezuelaiak támogatásának hiányára mutatva

elutasította azt is, hogy a Nobel-békedíjas, jobboldali María Corina Machado kerüljön az ország élére.

Helyette – többé-kevésbé a stabilitás jegyében – Delcy Rodríguezzel, Maduro alelnökével kíván együttműködni, akit bár pragmatikusabb és technokratább vezetőnek aposztrofálnak, chavezista retorikájában és hatalomgyakorlásában látszólag nem kezd tiszta lapot Maduróhoz képest. Ashford a Venezuelában történteket így a tavalyi iráni bombázással hozza párhuzamba, ami próbált egyensúlyt képezni a két republikánus külpolitikai frakció között:

Mindkét esetben Trump az amerikai katonai erőfitogtatás mellett döntött, miközben igyekezett elkerülni az eszkalációt, a káoszt és a nem várt következményeket, amelyek oly sok amerikai katonai beavatkozást megnehezítettek a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után. Röviden szólva, azt teszteli, hogy az Egyesült Államok képes-e erőszakot alkalmazni anélkül, hogy az komoly következményekkel járna.

Ha így folytatja, az ilyen gyors lefolyású műveletek hamarosan Trump védjegyévé válhatnak. Ennek természetesen megvan a kockázata, hiszen ahogy nő az elnök ilyen akciókhoz szükséges magabiztossága,

annak az esélye is emelkedik, hogy valami félrecsúszik.

A nem várt következmények pedig akár Venezuela, akár az újfent megfenyegetett Grönland, Kolumbia, Mexikó, Kuba, netalántán még Irán kapcsán is felmerülhetnek. Ráadásul Washington túlzó, „imperializmusként” érzékelt latin-amerikai fellépése kontraproduktív módon Kínának is megágyazhat, amely jóval kisebb nyomásgyakorlással terjesztené befolyását.

Ahogy azt Joe Biden korábbi tanácsadója, Juan S. Gonzalez kifejti, a beavatkozások paradoxikus veszélye az, hogy ha túl kevés, akkor csak káoszt teremt, míg ha túl sok, akkor a hosszú távú elköteleződés „mocsarába” vezet. Ha pedig „a kígyó fejének levágásával”, azaz Maduro elfogásával az előbbi forgatókönyv teljesül,

az esetlegesen elhúzódó válság újabb és újabb beavatkozási kényszert szülhet a jövőben,

és ezzel teljesülhet a második forgatókönyv is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/-