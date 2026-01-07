Döntött a kormány: Leopard tankokat vetnek be a rendkívüli hóhelyzet kezelésére

A hóhelyzet miatt a Magyar Honvédség Miskolc térségébe irányítja két Leopard harckocsiját: a gépek bajba jutott járművek mentésében vehetnek részt – jelentette be Facebookon Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A harckocsik azért Miskolc térségébe mennek, mert itt várható a legnagyobb hó, a honvédség állományából két régebbi, 2A4-es Leopardot irányítanak majd a város felé.

A harckocsik kifejezetten bajba jutott járművek mentésében vesznek majd részt, ha ez szükségesnek bizonyul.

Emellett a honvédség Wisent műszaki járműveket is küld Veszprém térségébe - jelentette be a miniszter.

