Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
MTI
Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuela számára: ez az ország stabilizálásával kezdődne Nicolás Maduro elnök múlt hét végi őrizetbe vétele nyomán, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai országhoz, azt pedig a demokratikus átmenet felügyelete követne - jelentette ki szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

A lényeg az, hogy most már létezik egy olyan folyamat, amelynek keretében hatalmas ellenőrzésünk és befolyásunk van az ideiglenes (venezuelai) hatóságok tevékenységére és cselekvési lehetőségeire"

- mondta Rubio, aki Pete Hegseth hadügyminiszter oldalán nyilatkozott, miután amerikai szenátoroknak tartottak bizalmas tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök kormányzatának Venezuelát érintő további terveiről.

Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz. Végtére a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat"

- tette hozzá.

Rubio szerint a szenátoroknak adott tájékoztatás olyan műveleti részleteket is tartalmazott, amelyeket nem lehetett nyilvánosságra hozni. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy miután megakadályozták Venezuela "káoszba süllyedését",

az Egyesült Államok el fogja kezdeni "a helyreállítási" fázist, "biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz".

Ugyanakkor meg kell kezdeni a nemzeti megbékélés folyamatát Venezuelában, hogy az ellenzéki erők amnesztiát kapjanak, kiszabaduljanak a börtönökből, vagy visszatérhessenek az országba, és megkezdődhessen a civil társadalom újjáépítése"

- mondta.

A harmadik fázis pedig természetesen az átmenet lesz"

- tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Chris Wright energiaügyi miniszter a Goldman Sachs pénzintézet Miamiban tartott konferenciáján azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak határozatlan ideig kell ellenőriznie Venezuela olajeladásait és az ebből származó bevételeket az általa kívánt változások előmozdításához a latin-amerikai országban. "Szükségünk van erre a befolyásra és az olajértékesítés feletti ellenőrzésre, hogy előmozdítsuk azokat a változásokat, amelyeknek egyszerűen meg kell történniük Venezuelában" - mondta Wright.

Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok értékesíti a Venezuela által már tárolt olajat, majd értékesítené a folyamatban lévő, de jövőbeni termelést is

- mások mellett az amerikai olajfinomítóknak -, és a bevételeket az amerikai kormány által ellenőrzött számlákra utalnák. Hangsúlyozta, hogy ezek az értékesítések már megkezdődtek, és hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak amerikai olajcégekkel, hogy megtudják, milyen feltételek mellett volnának hajlandók részt venni Venezuela olajtermelésének növelésében.

Kedden Washington azt jelentette be, hogy megállapodást kötött a caracasi vezetéssel kétmilliárd dollár értékű venezuelai nyersolaj exportjáról az Egyesült Államokba. Wright úgy fogalmazott, hogy az olaj eladása "előnyös lesz az amerikai nép, az amerikai gazdaság és a globális energiapiacok számára, de természetesen hatalmas előnyökkel jár a venezuelai népnek is.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

