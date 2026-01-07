Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok

A lényeg az, hogy most már létezik egy olyan folyamat, amelynek keretében hatalmas ellenőrzésünk és befolyásunk van az ideiglenes (venezuelai) hatóságok tevékenységére és cselekvési lehetőségeire"
- mondta Rubio, aki Pete Hegseth hadügyminiszter oldalán nyilatkozott, miután amerikai szenátoroknak tartottak bizalmas tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök kormányzatának Venezuelát érintő további terveiről.
Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz. Végtére a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat"
- tette hozzá.
Rubio szerint a szenátoroknak adott tájékoztatás olyan műveleti részleteket is tartalmazott, amelyeket nem lehetett nyilvánosságra hozni. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy miután megakadályozták Venezuela "káoszba süllyedését",
az Egyesült Államok el fogja kezdeni "a helyreállítási" fázist, "biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz".
Ugyanakkor meg kell kezdeni a nemzeti megbékélés folyamatát Venezuelában, hogy az ellenzéki erők amnesztiát kapjanak, kiszabaduljanak a börtönökből, vagy visszatérhessenek az országba, és megkezdődhessen a civil társadalom újjáépítése"
- mondta.
A harmadik fázis pedig természetesen az átmenet lesz"
- tette hozzá az amerikai külügyminiszter.
Chris Wright energiaügyi miniszter a Goldman Sachs pénzintézet Miamiban tartott konferenciáján azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak határozatlan ideig kell ellenőriznie Venezuela olajeladásait és az ebből származó bevételeket az általa kívánt változások előmozdításához a latin-amerikai országban. "Szükségünk van erre a befolyásra és az olajértékesítés feletti ellenőrzésre, hogy előmozdítsuk azokat a változásokat, amelyeknek egyszerűen meg kell történniük Venezuelában" - mondta Wright.
Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok értékesíti a Venezuela által már tárolt olajat, majd értékesítené a folyamatban lévő, de jövőbeni termelést is
- mások mellett az amerikai olajfinomítóknak -, és a bevételeket az amerikai kormány által ellenőrzött számlákra utalnák. Hangsúlyozta, hogy ezek az értékesítések már megkezdődtek, és hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak amerikai olajcégekkel, hogy megtudják, milyen feltételek mellett volnának hajlandók részt venni Venezuela olajtermelésének növelésében.
Kedden Washington azt jelentette be, hogy megállapodást kötött a caracasi vezetéssel kétmilliárd dollár értékű venezuelai nyersolaj exportjáról az Egyesült Államokba. Wright úgy fogalmazott, hogy az olaj eladása "előnyös lesz az amerikai nép, az amerikai gazdaság és a globális energiapiacok számára, de természetesen hatalmas előnyökkel jár a venezuelai népnek is.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe
Elég komoly intézkedések jönnek.
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Háromlépcsős akciótervet készített a Fehér Ház.
Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború
Már nincs olyan messze.
Rég nem látott roham indult a szánkókért – Van, aki hatalmas bizniszt lát a havazásban
Hiánycikké váltak a téli eszközök és ruhák.
Világra szóló átverés a Grönland-sztori? Nyíltan elmondta a Fehér Ház, miért beszélnek katonai támadásról
Trump a bevált módszert vette elő - Nem biztos, hogy ez ebben az esetben célravezető lesz.
Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak
Napokra sötétségbe borult a német főváros egy része.
Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak
Az ingatlanos cégek papírjai hatalmasat zuhantak.
Nyugtat Európa legerősebb hatalma: nincs vége a NATO-nak
A német külügyminiszter szerint az Egyesült Államok kiáll a szövetség védelme mellett.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.