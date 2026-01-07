Európai turisták százai rekedtek egy szigeten, akció indult a kimentésükre

A tájékoztatás szerint
179 turista indulhatott el egy légijáraton a szaúd-arábiai Dzsiddába, majd a következő órákban további járatok indulhattak.
Az olasz külügyminisztérium közlése szerint 46 olasz állampolgár szállhatott fel az első gépre. A tárca szerint további 59 olasz még a szigeten van, őket a később induló utasszállítókkal evakuálják.
Jemen déli részén fellángoltak a harcok a kormányerők és a lázadók között, emiatt leállt a légi közlekedés, és turisták százai rekedtek Szokotra szigetén.
Az AFP francia hírügynökség helyi tisztségviselőkre hivatkozva kedden 416 ott rekedt turistáról adott hírt, köztük több mint 60 orosz állampolgárról. Daniel Drake cseh külügyi szóvivő pedig aznap közölte, hogy a prágai minisztériumnak jelenleg 27 cseh állampolgárról van tudomása Szokotrán.
Az Arab-tengerben található sziget idegenvezetői a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva kedden elmondták, hogy a helyi szállodák teljesen tele vannak vendéggel. Helyi lakosok pedig arról számoltak be: egyes látogatók arra kényszerültek, hogy magánházat béreljenek, másoknak pedig elfogyott a pénzük, mert útjukat csak néhány naposra tervezték, megint mások pedig az idegenvezetőknél szálltak meg.
A legtöbb helyi hotel és üzlet csak készpénzt fogad el. A pénzátutalásokhoz szükséges infrastruktúra csak korlátozottan elérhető és nagyon lassan működik.
A jemeni Yemenia Airways állami légitársaság kedden közölte, hogy közvetlen járatokat indít Szokotráról a szaúd-arábiai Dzsiddába. Eddig a légi összeköttetés az Egyesült Arab Emírségeken keresztül valósult meg a szigettel.
Az egyedi flórájáról és faunájáról híres és az UNESCO világörökségi listáján szereplő Szokotra az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a turisták körében, dacára a 2014 óta dúló jemeni polgárháborúnak.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
