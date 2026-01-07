Gigantikus olajüzletet kötött Amerika

A Fehér Házhoz közel álló források a CNBC-nek nyilatkozva közölték, hogy
a venezuelai olajértékesítés határozatlan ideig folytatódik, és az Egyesült Államok lépésről lépésre enyhíti a Caracas elleni szankciókat.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy Venezuela 30–50 millió hordónyi, korábban szankciók alá eső olajat ad át az Egyesült Államoknak, amelyet piaci áron értékesítenek. A források szerint ez csak az első részlet, az eladások ezt követően is folytatódnak. A megállapodás részeként Washington enyhíti a dél-amerikai országgal szembeni büntetőintézkedéseket.
A szankcióval érintett olaj eredetileg Kínába került volna, most azonban az Egyesült Államokba irányítják át.
Venezuela a világ legnagyobb igazolt nyersolajkészletével rendelkezik, ennek ellenére jelenleg mindössze napi mintegy 800 ezer hordót termel a Kpler energetikai tanácsadó cég adatai szerint. Az ország olajexportjának jelentős része eddig Kínába irányult.
