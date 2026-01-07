Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy nem engedélyezi a védelmi ipari vállalatoknak az osztalékfizetést és a részvény-visszavásárlást mindaddig, amíg nem növelik a hadiipari eszközök termelési ütemét.

Trump szerint a védelmi cégek nem elég gyorsan állítják elő a katonai felszereléseket, és a legyártott eszközöket sem tartják megfelelően karban.

A vezérigazgatói fizetéseket "túlzónak és indokolhatatlannak" nevezte, és kijelentette: amíg a vállalatok nem építenek új gyártóüzemeket, egyetlen vezető sem kereshet évi 5 millió dollárnál többet.

Az elnök azt is kifogásolta, hogy a "hatalmas" osztalékok és részvény-visszavásárlások az üzemekbe és berendezésekbe irányuló beruházások rovására mennek.

A bejelentés után a General Dynamics, a Lockheed Martin és a Northrop Grumman részvényei egyaránt mintegy 2 százalékkal estek.

Egyelőre nem világos, hogy Trump közleményének milyen tényleges jogi kötőereje van a nagy védelmi vállalatok pénzügyi döntéseire nézve. A Fehér Ház nem reagált azonnal a sajtó megkereséseire.

