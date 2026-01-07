Hatalmas havazás után dermesztő hideg: csütörtök-pénteken -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet

Az éjszakai órákban az ország keleti felén továbbra is havazás valószínű, miközben nyugatról fokozatosan csökken a felhőzet - áll az Időkép legfrissebb előrejelzésében. Az északnyugati irányból érkező élénk, helyenként erős szél miatt az ország nagy részén enyhébb fagy várható; a hőmérséklet mínusz 4 és mínusz 11 fok között alakul.

Zala és Vas megyében azonban jóval hidegebb időre kell számítani. Itt gyengül a légmozgás, és hamarabb kiderül az ég, ami erős lehűlést okoz.

Sokfelé mínusz 15 fok alá csökken a hőmérséklet, néhol elérheti a mínusz 20 fokot is.

A szélcsendes tájakon reggel zúzmarás köd képződhet. A fagyos idő napközben is kitart, csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között valószínű.

A hét leghidegebb időszaka péntek hajnalban várható. Az éjszaka folyamán országszerte derült égbolt és gyenge légmozgás valószínű, ami kedvez az erős lehűlésnek. A vastag hótakaró tovább fokozza a kisugárzást, ezért sok helyen mínusz 15 foknál alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani.

Az északi és északkeleti országrészben, valamint az Alföld fagyzugos területein a hajnali órákban mínusz 20–22 fokos hideg sem zárható ki.

A nyugati országrészben az éjszaka második felében megkezdődő felhősödés miatt péntek reggelre már valamivel magasabb hőmérsékleti értékeket mérhetnek, mint az éjszaka középső szakaszában.

A szélsőséges hideg miatt ma reggel 8 órakor életbe lépett a vörös kód. Ez valamennyi szociális intézmény számára – fenntartótól és tevékenységi körtől függetlenül – kötelezővé teszi a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A zord téli körülmények között életveszélyes a hosszabb ideig tartó utcai tartózkodás.

