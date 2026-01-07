  • Megjelenítés
FONTOS Tizenkilenc lépésre vagyunk a totális világháborútól? – Erre készülhet Európa Oroszország kapcsán
Hatalmas havazás után dermesztő hideg: csütörtök-pénteken -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet
Globál

Hatalmas havazás után dermesztő hideg: csütörtök-pénteken -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet

Portfolio
Az ország nagy részén a következő napokban kemény fagyokra kell készülni. Péntek hajnalban egyes térségekben mínusz 20–22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, a rendkívüli hideg miatt pedig életbe lépett a vörös kód, amely kötelezi a szociális intézményeket a hajléktalanok befogadására - írta meg az Időkép.

Az éjszakai órákban az ország keleti felén továbbra is havazás valószínű, miközben nyugatról fokozatosan csökken a felhőzet - áll az Időkép legfrissebb előrejelzésében. Az északnyugati irányból érkező élénk, helyenként erős szél miatt az ország nagy részén enyhébb fagy várható; a hőmérséklet mínusz 4 és mínusz 11 fok között alakul.

Zala és Vas megyében azonban jóval hidegebb időre kell számítani. Itt gyengül a légmozgás, és hamarabb kiderül az ég, ami erős lehűlést okoz.

Sokfelé mínusz 15 fok alá csökken a hőmérséklet, néhol elérheti a mínusz 20 fokot is.

A szélcsendes tájakon reggel zúzmarás köd képződhet. A fagyos idő napközben is kitart, csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között valószínű.

Még több Globál

Tizenkilenc lépésre vagyunk a totális világháborútól? – Erre készülhet Európa Oroszország kapcsán

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Rendkívüli akciót hajtottak végre az amerikai erők egy orosz hajó ellen – Máris megérkezett a válasz Moszkvából

A hét leghidegebb időszaka péntek hajnalban várható. Az éjszaka folyamán országszerte derült égbolt és gyenge légmozgás valószínű, ami kedvez az erős lehűlésnek. A vastag hótakaró tovább fokozza a kisugárzást, ezért sok helyen mínusz 15 foknál alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani.

Az északi és északkeleti országrészben, valamint az Alföld fagyzugos területein a hajnali órákban mínusz 20–22 fokos hideg sem zárható ki.

A nyugati országrészben az éjszaka második felében megkezdődő felhősödés miatt péntek reggelre már valamivel magasabb hőmérsékleti értékeket mérhetnek, mint az éjszaka középső szakaszában.

A szélsőséges hideg miatt ma reggel 8 órakor életbe lépett a vörös kód. Ez valamennyi szociális intézmény számára – fenntartótól és tevékenységi körtől függetlenül – kötelezővé teszi a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A zord téli körülmények között életveszélyes a hosszabb ideig tartó utcai tartózkodás.

Kapcsolódó cikkünk

Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!

A rendkívüli időjárási körülményekről és a védekezési intézkedésekről alábbi cikkünkben percről percre tudósítunk:

Kapcsolódó cikkünk

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility