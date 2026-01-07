Káoszba fulladt a kormányzás Brandenburgban: a német szélsőjobb már dörzsöli a tenyerét

Brandenburgban 2024 őszén tartottak választásokat, melyet megnyert a szociáldemokrata SPD, az élén Dietmar Woidke miniszterelnökkel. Koalíciós partnernek a csak 2024 januárjában megalakult radikális baloldali BSW-t választották, amely akkoriban sorra ért el nagyon jó eredményeket a keleti tartományok helyi választásain. 2025 februárjára, a Bundestag-választásokra azonban elfogyott a párt lendülete, és a német szövetségi parlamentbe jutástól pár tízezer szavazattal lemaradtak.

A BSW-t a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) egykor vezető politikusa, Sahra Wagenknecht alapította Sahra Wagenknecht Szövetsége néven. Az alapító tavaly novemberben lemondott a szervezet elnöki posztjáról, de továbbra is vezető szerepben maradt.

A BSW brandenburgi frakcióját a tartományi pénzügyminiszter és két másik képviselő kedden otthagyta, és mivel az SPD-nek és a BSW-nek együtt csak háromfős többsége volt a tartományi parlamentben, a koalíció elvesztette többségét.

Bár Dietmar Woidke miniszterelnök bejelentette a koalíció megszűntét, a kabinet kisebbségi kormányként a helyén marad.

Woidke szerint a kormányzati munkát beárnyékolták a BSW-n belüli állandó belső viták.

A miniszterelnök azt mondta, a konzervatív CDU-val kezdeményez koalíciós tárgyalásokat.

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD), amely kifejezetten erős a keleti tartományokban – Brandenburgban 35 százalékos a népszerűsége –, de már országosan is a legnépszerűbb párt, előrehozott választásokat követelt a tartományban.

A brandenburgi kormányzati káosznak csak egyetlen logikus következménye lehet: azonnali előrehozott választások

– írta Alice Weidel, a párt társelnöke az X-en.

